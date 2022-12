Nicușor Dan: Cu termia stăm mai bine decât iarna trecută. Lucrările care s-au făcut peste vară, și care atunci au enervat multă lume, au ajutat să avem un sistem cât de cât funcțional (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că la capitolul termie Bucureștiul stă mai bine iarna aceasta decât iarna trecută. Sistemul de termoficare este unul vechi și necesită investiții de anvergură, dar lucrările ce au fost făcute vara aceasta chiar ajută, a punctat Dan. Primarul a explicat și ce a luat pentru ca sistemul să-și revină pe termen mediu și lung. Asta înseamnă implicit în patru ani.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Nicușor Dan, despre funcționarea sistemului de termoficare iarna aceasta

„Noi avem o hartă care arată starea sistemului, online, în orice moment. Stăm relativ bine. Pentru orice persoană care are apa oprită, evident, nu e bine, dar dacă ne uităm la sistem, vedem că avem undeva la 2 – 3% fie oprit, fie insuficient. Săptămâna trecută am stat mai rău, am avut două avarii majore în Sectorul 4, pe zona Tienretului și zona Brâncoveanu. Ele s-au remediat.

Acum sunt avarii punctuale, care se rezolvă de pe o zi pe alta sau în două zile. Asta înseamnă că lucrările care s-au făcut peste vară, și care atunci au enervat multă lume, au ajutat să avem un sistem cât de cât funcțional iarna asta.

Cam așa o s-o ducem iarna asta, ceva mai bine decât iarna trecută, care a fost ceva mai bine decât iarna dinainte”, a declarat primarul general.

De precizat că aceste 500 de milioane au fost împrumutate din piață pentru că Guvernul Ciucă nu a vrut să aloce mai mulți bani Capitalei, ci doar a acceptat să ridice limita de îndatorare a PMB: „A existat un ajutor al statului către localitățiel cu sisteme centralizate. Noi avem 550.000 de aprtamente, toate celelalte au 550.000 de apartamente. pentru celelalte 550.000 Guvernul a dat, nu a lăsat să se împrumute, 800 de milioane lei, dar pentru București a dat 15 milioane de lei”

Asta deși Guvernul e condus de un premier PNL, iar PNL l-a susținut pe Nicușor Dan să ajungă primar general și, teoretic, între ei există o alianță la nivelul Capitalei. Chiar și așa, Guvernul Ciucă n-a dorit să ajute mai mult Bucureștiul. Când i s-a atras atenția asupra acestei situații, că „Nu eu i-am dat sprijin politic lui Nicușor Dan”.

Dan a afirmat, însă, că Ciucă a găsit „această formulă de compromis” pentru că PSD s-a opus ca Executivul să ajute PMB mai mult.

Dan, despre măsurile luate pentru salvarea sistemului de termoficare

Nicușor Dan a explicat apoi ce măsuri a luat până acum pentru îmbunătățirea sistemului de termoficare din Capitală, pe termen mediu și lung.

„S-au identificat acele locuri care sunt foarte sensibile și în care avariile afectează foarte multe zone și s-a lucrat la ele. Tot sistemul e foarte vechi și necesită lucrări de anvergură.

Am stabilizat financiar. Azi a fost o ședință de Consiliu în care s-a aprobat și din partea Consiliului General acel împrumut de 500 de milioane. Ele achită acele diferențe de tarif începând din 2019 până azi, deci cu asta o să fim pe zero pe tot lanțul între Primărie-Termoenergietica – Elcen – Romgaz. De aici construim pe bază solidă, avem bani europeni, fond de modernizare și putem lua de acolo prin Termoenergetica și Elcen. S-au și făcut studii de fezabilitate. A să aplicăm și noi, și Elcen

Pe de altă parte, încă nu am dat drumul, dar e o chestiune de zile, la centrala din est, zona Titan. E o centrală provizorie care prima oară se montează. Ea va ajuta foarte mult zona de est și de nord-est, cea mai afectată – Aviației.

Al treilea lucru: în final am drumul la lucrări la licitație. Avem, acei bani europeni, 200 de milioane pentru POIM, se lucrează deja la proiectare și în primăvară începem lucrările. Înseamnă reabilitarea a 210 kilometri de conducte în patru ani”, a explicat primarul Nicușor Dan.