Pavel Popescu desființează speculațiile despre cazul fostei dansatoare din buric: „Este un scenariu mizerabil creat în spațiul public. A apărut pe site-ul deținut de contracandidatul meu. Nero, când a părăsit Roma, a dat foc Romei” (VIDEO)

Deputatul Pavel Popescu a respins drept „mizerii” și „povești” speculațiile potrivit cărora filiala pe care o conduce, PNL Sector 4, ar fi fost implicată în angajarea fostei dansatoare din buric la compania de stat are asigură mentenanța Sistemului Energetic Național.

La „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, marți, pe B1 TV, liberalul a explicat că Raluca Paraschiv nu există în baza de date a partidului nici pe rețeaua națională, nici pe cea locală, fiind vorba despre „un scenariu mizerabil creat în spațiul public” care a pornit de la o informație apărută pe un site deținut de contracandidatul său la alegerile din 6 iulie, „a cărui meserie sunt exact aceste gesturi pe care le-a făcut în perioada de timp cât a fost în conducerea Organizației PNL Sector 4”.

Pavel Popescu desființează speculațiile despre cazul fostei dansatoare din buric

„E foarte important ceea ce am scris ieri pe Facebook pentru că, vedeți dumneavoastră, când se construiesc astfel de mizerii, de povești pentru a denigra o organizație politică, un partid politic, o persoană, un lider politic sau persoana în cauză aici, în speță doamna respectivă, se amestecă niște informații care dau deliciul publicului și în momentul respectiv ajungem – și acesta este motivul pentru care nu am vrut să intervin până acum, dar trebuie să fac niște clarificări – la un rezultat care cel puțin pe mine mă doare, și anume distrugerea imaginii unui partid politic, ceea ce nici eu, nici echipa din care fac parte nu dorim să se întâmple. Nero, când a părăsit Roma, a dat foc Romei”, a declarat Pavel Popescu.

El spune că „la Congresul PNL Sector 4 au fost peste 170 de invitați, deci cu siguranță doamna respectivă nu avea cum să fie delegat pentru că nu există în baza de date”.

„Vă dați seama că ieri, când am citit știrea, am verificat în mod instant care sunt persoanele cu numele de Paraschiv și am făcut public, este baza actualizată a Partidului Național Liberal de pe rețeaua națională și locală, deci nu există acest scenariu. Este un scenariu mizerabil creat în spațiul public. Este foarte simplu să vii să atașezi un nume unei doamne, domnișoare care lucrează într-o companie, oricare ar fi ea, de un nume politic sau de o organizație de către cine – haideți să clarificăm, unde a apărut această informație? A apărut pe site-ul lumeapolitica.ro, site deținut de contracandidatul meu de la alegerile din 6 iulie, a cărui meserie sunt exact aceste gesturi pe care le-a făcut în perioada de timp cât a fost în conducerea Organizației PNL Sector 4”, a adăugat președintele PNL Sector 4.

Pavel Popescu s-a arătat convins că „aceste denigrări vor continua”.

„Știu cu certitudine că aceste denigrări au început cu ceva timp în urmă, vor continua și continuă, slăbind tot ceea ce înseamnă imaginea publică a Partidului Național Liberal în spațiul public și acest lucru se întâmplă în special din partea unei grupări de oameni care folosesc aceste procese de șantaj, de denigrare tocmai pentru că au pierdut în procesul de alegeri și – v-o spun foarte deschis – li s-au deranjat niște interese financiare. Eu mi-am asumat acest lucru”, a mai afirmat Pavel Popescu.