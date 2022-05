Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, în vizită în Odesa: „Produse agricole extrem de necesare sunt blocate din cauza războiului rusesc”

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a efectuat luni o vizită surpriză alături de premierul ucrainean Denîs Şmîhal în oraşul-port Odesa. Charles Michel a subliniat că produsele agricole, precum cerealele, grâul, porumbul, sunt blocate în portul de la Marea Neagră pe fondul războiului:

”Am venit să sărbătoresc Ziua Europei în Odesa, oraşul în care Puşkin spunea că «poţi simţi Europa». Şi unde astăzi poporul ucrainean îşi protejează monumentele de gloanţe şi rachete şi libertatea de agresiunea rusă. Nu sunteţi singuri. Europa e alături de voi.”, a afirmat preşedintele Consiliului European Charles Michel pe Twitter.

Blocarea transportului de cereale va avea consecințe dramatice pentru unele state, a subliniat oficialul european:

I came to celebrate in , the city where Pushkin said that „you can feel Europe.”

And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.

You are not alone.

The EU stands with you.

— Charles Michel (@eucopresident)