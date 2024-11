Radu Oprea: Cele mai importante alegeri sunt cele parlamentare. Sunt foarte mulți români astăzi care nu se simt reprezentați de variantele puse pe masă pentru prezidențiale (VIDEO)

Radu Oprea, candidat PSD la alegerile parlamentare, a comentat situația de pe scena politică, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și s-a arătat de părere că scrutinul de duminică va fi cel mai important.

Radu Oprea (PSD), pe B1 TV: Cele mai importante alegeri sunt cele parlamentare

„Eu n-am să vorbesc în calitate de membru al CSAT și nici de ministru al Economiei, vorbesc în calitate de candidat la alegerile parlamentare, pentru că în această perioadă, sigur, opinia publică este foarte interesată de ceea ce se va întâmpla în turul 2, despre felul în care un candidat despre care nu s-a știut în sondaje de opinie a reușit să se plaseze pe primul loc, dar eu cred că cele mai importante alegeri pe care le avem sunt cele pe care le avem primele de Ziua Națională a României, de 1 Decembrie, când alegem Parlamentul și, urmare a majorităților din Parlament, se va constitui Guvernul”, a declarat Radu Oprea.

„Sunt foarte mulți români astăzi care nu se simt reprezentați nici de una, nici de cealaltă dintre variantele care sunt puse pe masă pentru alegerile prezidențiale, și atunci Guvernul, Parlamentul, care dă Guvernul, devine extrem de important ca pilon al echilibrului într-o democrație”, a adăugat ministrul Economiei.

Radu Oprea: Echilibrul poate veni de la PSD

„Eu spun că aceste alegeri (cele parlamentare, n.r.) sunt cele mai importante pe care le avem în față, că echilibrul poate veni de la Partidul Social Democrat în acest moment, pentru că, așa cum am văzut voturile exprimate în vară, așa cum am văzut și voturile exprimate acum, Partidul Social Democrat poate fi primul dintre partidele care se vor clasa în acest tur de alegeri, de 1 decembrie, pentru că, cel puțin statistic vorbind, sunt foarte mulți români care și-au votat reprezentanții locali, primarii, consilierii locali, consilierii județeni, președinții de consilii județene, au crezut și cred în politicile publice pe care Partidul Social Democrat le face, în felul în care, prin investiții, am reușit și reușim să dezvoltăm România”, a mai spus Radu Oprea.