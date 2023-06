Raduly Istvan, numit prefect de Covasna la propunerea UDMR, spune că demisionează doar dacă i-o va cere Guvernul PSD-PNL

Raduly Istvan a anunțat că nu demisionează din funcția de prefect al Covasnei și că va pleca de acolo doar dacă i-o va cere noul Guvern, potrivit Rador, transmite .

Oficialul a fost instalat la conducerea Prefecturii Covasna în aprilie 2021, însă UDMR a ieșit din coaliția de guvernare din cauză că PNL a dorit să preia atât Ministerul Dezvoltării, cât și Ministerul Mediului. În aceste condiții, este compus doar din liberali și PSD.

Prefectul județului Covasna susține că rămâne „la dispoziția cetățenilor și în slujba Guvernului”.

„Rămân la dispoziţia cetăţenilor şi în slujba Guvernului. Pentru mine întotdeauna, şi când am fost primar al comunei Ozun şi acum, cetăţenii au fost pe primul loc. (…) Am avut o foarte bună colaborare cu autorităţile locale, cu instituţiile publice şi cu presa şi am avut grijă să menţin respectul reciproc şi echilibrul în judeţ”, a declarat Raduly Istvan.

Marius Pașcan, pe B1 TV: UDMR va rămâne mufată la banul public prin reprezentanții din prefecturi și ministere

Într-o intervenție recentă pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, Marius Pașcan, vicepreședinte PMP și fost parlamentar de Mureș, se arată de părere că oamenii UDMR „ ” prin reprezentanții din prefecturi și ministere.