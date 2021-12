Rareș Bogdan: Dacă eu, Emil Boc și Gheorghe Flutur ne puneam lângă Ludovic Orban, azi era președintele PNL / Florin Cîțu a performat ca ministru al Finanțelor (VIDEO)

Rareș Bogdan susține că Ludovic Orban ar fi câștigat un al doilea mandat la președinția PNL dacă ar fi avut susținerea sa, a lui Emil Boc și a lui Gheorghe Flutur. „Eu le-am spus tuturor – dacă eu, Emil Boc și Gheorghe Flutur ne punem lângă un candidat, acela va câștiga”, a spus eurodeputatul, duminică, la Selectiv cu Dan Bucura.

Rareș Bogdan, pe B1 TV, despre Congresul PNL și înfrângerea lui Ludovic Orban

Întrebat dacă și-ar fi dat demisia în eventualitatea în care Florin Cîțu nu ar fi ieșit învingător din Congresul PNL, Rareș Bogdan a declarat: „Eu le-am spus tuturor – dacă eu, Emil Boc și Gheorghe Flutur ne punem lângă un candidat, acela va câștiga. Dacă nu mă puneam eu, cu Emil Boc și cu Gheorghe Flutur lângă Florin Cîțu, nu câștiga niciodată. Dacă ne puneam lângă Ludovic Orban, azi era președintele partidului”.

Întrebat ce are în plus față de el Florin Cîțu pentru a fi președintele PNL, eurodeputatul a adăugat: „Era premierul României, este un om care a performat ca ministru al Finanțelor. E omul pe care Partidul Național Liberal, noi, echipa din jurul său, l-am ales să fie candidat și președinte al partidului. Eu sunt prim-vicepreședinte, consider că este o poziție absolut onorantă și suficientă pentru mine”.

„Următorii doi ani de zile mă voi concentra enorm, pe de o parte, pentru a sprijini guvernarea, dar pe de altă parte pe proiectele mele internaționale și pe proiectele mele de la Bruxelles, plus pentru a aduce un spor de amprentă conservatoare în politica liberală”, a mai spus Rareș Bogdan, care a vorbit pe B1 TV și despre alianța dintre liberali și social-democrați, dar și despre creșterea pensiilor.