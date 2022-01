Rusia își pune flota la treabă. Manevre navale de anvergură în Marea Neagră (VIDEO)

Navele de război antisubmarin ale bazei navale Novorossiysk au practicat apărarea aeriană și o luptă pe mare împotriva forțelor inamice, în timpul unor exerciții în Marea Neagră, a informat miercuri biroul de presă al Flotei Ruse de la Marea Neagră, conform Tass.

„Echipajele navelor mici de război antisubmarin Yeisk și Suzdalets din baza navală Novorossiysk a Flotei Mării Negre au susținut exerciții pentru a practica apărarea aeriană și o luptă navală cu o navă independentă”, a spus biroul de presă într-un comunicat.

Echipajele s-au desfășurat în zonele desemnate, după care și-au îndeplinit sarcina de a căuta, urmări și elimina armele de atac aerian ale unui inamic simulat.

Navele de război au lansat foc împotriva țintelor navale și aeriene din tunuri de artilerie și sisteme de rachete sol-aer, a precizat biroul de presă.

„Exercițiul de pregătire a avut ca scop exersarea operațiunilor echipajelor în cazul unor amenințări simultane atât din aer, cât și dinspre mare”, se mai arată în comunicat.

Biroul de presă al Flotei Mării Negre a mai raportat miercuri că peste 20 de nave de luptă și nave ale flotei au plecat de la bazele lor navale din Sevastopol și Novorossiysk pentru exerciții în apele Mării Negre.

În conformitate cu planul de pregătire a Forțelor Armate Ruse din 2022, o serie de exerciții navale vor mai avea loc în ianuarie-februarie anul acesta, în toate zonele de responsabilitate ale flotelor Marinei aflate sub comanda generală a comandantului șef al Marinei Ruse, amiralul Nikolay Yevmenov.

Manevrele navale se vor concentra pe măsurile de protecție a intereselor naționale ale Rusiei în Oceanul Mondial, conduse de armata rusă, conform sursei citate.

În comunicat se pune accent pe contracararea amenințărilor militare la adresa Rusiei din direcția mărilor și oceanelor.

🇷🇺🏴‍☠️More than 140 ships and vessels, more than 60 aircraft 1.000 units of military equipment and about 10,000 military personnel are participating in large-scale exercises of the fleets of the Russian Navy – the Ministry of Defense #Ukraine #Russia #RussiaUkraine #UkraineConflict pic.twitter.com/ek5Yd6sghn

