Siegfried Mureșan (PNL): Deficitul mare nu e datorat investițiilor, cum pretinde Ciolacu, ci e cauzat de cheltuielile populiste și nejustificate (VIDEO)

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a repetat acuzația că absorbția de fonduri europene . Totodată, acesta a precizat că deficitul bugetar mare nu e datorat investițiilor, cum , ci e cauzat de proasta gestionare a banului public.

Declarațiile au fost făute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Mureșan: Ciolacu e dezinteresat de absorbția de fonduri europene

„În anii 2022 și 2023, când premier a fost Nicolae Ciucă, România a absorbit 5,9 miliarde euro, fonduri europene într-un an, și 6 miliarde, fonduri europene structurale și de coeziune în celălalt an. Sunt cele mai mari rate de absorbție în câte un an avute vreodată de România. 12 miliarde de euro fonduri de coeziune care au venit pentru anvelopări de blocuri, extinderi de rețele de iluminat public, apă, canalizare, electricitate, construcție de autostrăzi.

Anul acesta nu-i nicio factură trimisă la decontat, zero euro. Au venit doar prefinanțările la începutul anului, care vin automat. Ce s-a schimbat? Cred că lipsa de voință politică, fiindcă oamenii, funcționarii din ministere, beneficiarii de fondurile europene sunt aceiași și nu și-au pierdut deprinderea de a scrie proiecte europene, de a construit.

S-a mai schimbat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, acum e un socialist, și, de altfel, chiar dacă mă uit la statele regiune, văd cum toate țările conduse de guverne de centru-dreapta absorb fonduri. Polonia deja 1,3 miliarde anul acesta. Cehia, jumtate din România ca populație, 1,1 miliarde, Grecia – 800 de milioane, Bulgaria, care a avut două rânduri de alegeri anticipate în ultimul an, tot a reușit să atragă peste 300 de milioane de euro. Aceste țări nu au premieri socialiști.

Deci cred că e o lipsă de preocupare a premierului, a conducerii politice a acestui Guvern pentru atragerea de fonduri europene”, a declarat Siegfried Mureșan, pentru B1 TV.

Siegfried Mureșan, despre investiții și deficitul bugetar

Acesta a mai afirmat că investițiile din bani publici nu au crescut, cum pretinde premierul Ciolacu, ci au rămas constante, pe când „deficitul a crescut de la sub 2% la 8%”.

„Acest deficit mare nu e datorat investițiilor, investițiile nu au crescut, e datorat cheltuielilor în parte populiste, nejustificate și trebuie redus. Acest deficit e un pericol pentru oameni și pentru întreprinderi”, a mai declarat Siegfried Mureșan.