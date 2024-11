Simona Spătaru (USR): Instanța ne-a dat dreptate. Administrația Prezidențială este obligată să facă publice toate cheltuielile. A câștigat Claudiu Năsui acest proces (VIDEO)

, candidată la alegerile parlamentare, a vorbit în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre scandalul referitor la vila de protocol din Aviatorilor 86.

De asemenea, senatoarea USR a subliniat că, în ultimii trei ani, PSD și PNL au colaborat pentru a aproba bugete care au permis Administrației Prezidențiale să utilizeze fonduri fără transparență. Ea a menționat că parlamentarii USR au încercat să obțină informații despre cheltuielile publice, dar au fost refuzați, ceea ce i-a determinat să meargă în instanță. Instanța le-a dat dreptate, obligând Administrația Prezidențială să facă publice cheltuielile.

„Instanța ne-a dat dreptate și avem o hotărâre judecătorească”

Spătaru a criticat faptul că cetățenii trebuie să recurgă la instanță pentru a afla cum sunt gestionate taxele și banii lor de către stat.

“În ultimii 3 ani de zile, de când sunt împreună, au un lux deșănțat, au votat bugete împreună, și PSD, și PNL, pentru Administrația Prezidențială i-a permis lui Iohannis să meargă pe toți banii, pe câți a vrut, oriunde, iar acum folosesc Comisia de anchetă, ceea ce este nefiresc pentru o coaliție de guvernare unde ai majoritate, deci un instrument al Parlamentului pentru a, spun ei, desecretiza cheltuieli pe care ei le-au aprobat, ei le-au votat, ei le-au cerut, ei le-au secretizat. Bineînțeles că nu putem spune că doar e un teatru prost, ci este o reală bătaie de joc. Ce am făcut noi în ăștia 3 ani, pentru că nu ne-au răspuns la adresele oficiale, ceea ce parlamentarii USR aveau dreptul să afle pentru cetățenii români, prin mijloacele legale, a fost să mergem după aceea în instanță, deci noi am făcut adrese, noi am încercat să aflăm acest adevăr, ne-au refuzat așa cum au refuzat și presei și am mers în instanță. Instanța ne-a dat dreptate și avem o hotărâre judecătorească prin care Administrația Prezidențială este obligată să facă publice toate cheltuielile.

A câștigat Claudiu Năsui acest proces. Este o aberație să plătești parlamentari pentru funcția de parlamentar, oamenii să fie nevoiți să folosească instanța de judecată pentru a afla ce face statul român cu taxele și cu banii oamenilor. Aici suntem, când avem un PSD la putere încurajat de un PNL, care acaparează tot, acaparează tot sistemul public și atunci îți închid pur și simplu ușa în nas”.