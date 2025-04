Daniel Băluță intenționează să candideze la pentru Primăria Generală, peste patru ani, în 2028. Primarul Sectorului 4 intenționează să-și depună candidatura, considerând că va fi un primar mai bun decât adversarul său declarat Nicușor Dan.

Primarul Sectorului 4 a intrat în conflict deschis cu în contextul lucrărilor de consolidare de la Planșeul Unirii. Membru al PSD, cu intrare la guvernul condus de Marcel Ciolacu, Daniel Băluță a reușit să obțină finanțarea pentru lucrare, finanțare care a fost refuzată Primăriei Generale.

„În anul 2028 este timpul ca prin vot popular domnul Nicușor Dan să se ducă acasă pentru că dânsul oricum nu este obișnuit să facă nimic. Se odihnește de prea mult timp la a municipiului București. E timpul să facem ceva pentru acest oraș și sunt convins că aș putea fi un primar general infinit mai bun decât domnul Nicușor Dan”, a declarat Daniel Băluță.

Disputa dintre cei doi are la bază faptul că Daniel Băluță a încercat să forțeze începerea lucrărilor fără să dețină avizele și acordurile prevăzute de lege. Deși a primit finanțarea guvernamentală la începutul anului 2024, primarului Sectorului 4 i-a luat aproape un an ca să întocmească documentațiile prevăzute de lege.

Băluță minimalizează realizările lui Nicușor Dan

Primarul Băluță se laudă cu investițiile din Sectorul 4 despre care spune că sunt mai mari decât cele realizate de Nicușor Dan. El minimalizează realizările primarului general, care în primul mandat a fost nevoit să achite datoriile lăsate de predecesoarea sa, Gabriela Firea, colega lui Băluță de partid.

„De altfel, dacă am avea curiozitatea să comparăm investițiile finalizate din Sectorul 4 versus obiectivele realizate în Municipiul București de domnul Nicușor Dan. la dânsul putem bifa un mare zero sau mulțime vidă. A reușit să consolideze Podul din Cișmigiu, singurul lucru notabil pe care l-a reușit în calitate de primar general. Cu siguranță, în următorii 50 de ani vom reuși să schimbăm și țevile. Păcat că nu vom mai fi contemporani”, a mai spus Băluță.

Deși Daniel Băluță susține că Nicușor Dan nu a înlocuit decât într-o mică măsură rețelele de termoficare, datele arată cu totul altfel. Astfel, în primul mandat al actualului primar au fost înlocuiți de aproape trei ori mai mulți kilometri de conductă decât în mandatul Gabrielei Firea Astfel, în total, între 2016 și 2020 au fost înlocuiți 67 dekilometri de conductă.

Între 2021 și 2024, adică în primul mandat al actualului primar general, Nicușor Dan, au fost înlocuiți 184 kilometri de conducte de termoficare.

Conflictul dintre Daniel Băluță și Nicușor Dan

Conflictul dintre Daniel Băluță și Nicușor Dan are la bază proiectul de reabilitare a Planșeului Unirii, așa cum arătam mai sus. Lucrarea ar fi trebuit începută până în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2024 pentru a fi folosită de PSD în scopul promovării propriilor candidați. Planurile social-democraților au fost date peste cap deoarece Primăria Sector 4 nu a reușit să obțină avizele și autorizațiile necesare începerii lucrării.

În acest context, cu ceva mai mult de o lună înainte de alegeri, Daniel Băluță a încercat să forțeze deschiderea șantierului, fără să dețină autorizațiile și avizele prevăzute de lege. El a apelat la ajutorul colegului său din PSD, Robert Negoiță și au încercat să dea o aparență de legalitate demersului. Cei doi au emis așa-zise autorizații de construire, fără temei legal, sperând că povestea va ajunge în intanță, iar procesele vor fi tergiversate.

Pentru a-și duce planul la îndeplinire, Daniel Băluță a dislocat la locul șantierului o unitate de poliție locală, dispusă să intre în conflict cu oricine încerca să restabilească legea. De altfel, acest lucru s-a și întâmplat, când oamenii lui Băluță au intrat în conflict direct cu jandarmii și polițiști chemați de Nicușor Dan să restabilească legalitatea.

Mai mult, primarul Sectorului 4 a avut sprijinul mai multor instituții guvernamentale, inclusiv a prefectului de București care a refuzat la acel moment să analizeze documentele și să ia o decizie pe lege. Scopul, așa cum am mai arătat și dorința tuturor a fost ca disputa să fie împinsă în instanță și tergiversată, pentru a fi atinse scopurile electorale ale PSD.

În cele din urmă, dat fiind amploarea pe care a luat-o conflictul, în detrimentul PSD, a fost nevoie de intervenția lui Marcel Ciolacu care i-a cerut lui Daniel Băluță să se retragă.

Conflictul continuă între Nicușor Dan și Daniel Băluță

Disputa dintre cei doi a continuat. După bătălia pierdută de la Planșeul Unirii, așa cum a fost numită de presă, Daniel Băluță a fost obligat să se conformeze și să obțină avizele și acordurile necesare. Documentațiile au ajuns la primarul general care, de această dată, pare că vrea să tergiverseze lucrurile.

De mai multe săptămâni, în ciuda apelurilor repetate ale edilului din Sectorul 4, primarul general amână, fără motiv, semnarea unui aviz de circulație, necesar. Ultima oară, el a făcut-o săptămâna trecută. Nicușor Dan și-a mai luat o săptămână în care să analizeze și să semneze acest document.

Majoritatea consilierilor au refuzat să voteze bugetul Primăriei Generale, la precedenta ședință de Consiliu, sub diferite pretexte. Drept urmare, la rândul său, Nicușor Dan pare că folosește avizul pe care ar trebui să-l emită, pentru o eventuală negociere, în schimbul votului majorității PSD-PNL-PUSL pe buget.

„Avizul Direcției de Transporturi o să fie emis, până săptămâna viitoare. Dacă vorbim de autorizație, să vedem toate celelalte avize. Până la ședința (de Consiliu General n.r.) de peste o săptămână, o să rezolvăm și cu Avizul de circulație pentru Planșeul Unirii. Mai departe, dacă dosarul este complet, putem să dăm autorizația (de construire n.r.), cât mai repede…Când dai o autorizație de construire, autoritatea care dă autorizație de construire, dă, în prealabil, un certificat de urbanism.

Și, în certificatul de urbanism, sunt puse, sunt trecute, în partea finală, o serie de avize, care – nu știu dacă sunt 17, 19, în cazul ăsta, pe care beneficiarul autorizației trebuie să le obțină de la diverse autorități. În afară de avizul acesta de circulație, mai sunt două care țin de instituții ale Primăriei (Capitalei n.r.), unul de la ALPAB și unul de la Direcția de Mediu din Primărie, care au fost, deja, emise”, spunea Nicușor Dan zilele trecute.

Băluță spune că-i votează bugetul lui Nicușor Dan

La rândul său, Daniel Băluță a confirmat că a reușit să discute cu Nicușor Dan cu privire la buget, însă spune că nu s-a pus problema acordării unui vo pozitiv pe buget la schimb cu avizul solicitat. Mai mult, s-a arătat convins că nu va primi foarte curând acest aviz.

„Sunt șocat că am reușit să generez un dialog cu domnul Nicușor Dan. Bucureștiul are nevoie de un buget și am discutat, ba chiar ne-am și întâlnit pe această temă. (…) Este normal ca orașul să aibă un buget, Bucureștiul nu este un teren de luptă între formațiunile politice. Cu certitudine nu-l primim, din motive pe care nici un român, sau nici un extraterestru nu reușește să-l înțeleagă. Nu am condiționat niciodată votarea bugetului de acest demers pentru că ar fi un demers lipsit de normalitate”, a spus Daniel Băluță.