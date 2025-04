Diana Dumitrescu, după 12 ani de la divorțul de Ducu Ion: „Nu a fost ușor și nu este un proces ușor”

a vorbit, după ani de zile, despre de Ducu Ion, fiul Ruxandrei Ion. Ei au avut o relație care a durat aproximativ șase ani, dintre care patru ani de . În 2013, au divorțat, scrie .

„Am trecut prin fiecare etapă a unei despărțiri”

„Am făcut psihoterapie foarte mulți ani. Nu a fost ușor și nu este un proces ușor, dar am avut lângă mine prieteni care m-au susținut, plus că în sufletul meu știam că viața nu se termina acolo, dar am trecut prin fiecare etapă a unei despărțiri până m-am vindecat. Am avut și un psihoterapeut care m-a ajutat și abia acum îmi dau seama că nici atunci Dumnezeu nu m-a lăsat singură. Sunt convinsă acum că El mi-a pus în suflet putere și dorința de a îmi crea din nou o viață frumoasă și a fost alături de mine pas cu pas”, a povestit actrița, potrivit viva.ro, citat de Click.

Ulterior, în 2018, ea s-a recăsătorit cu Alin Boroi și au un copil împreună.

„Sincer, nu mai voiam să mă recăsătoresc, dar Alin își dorea acest lucru pentru că el așa vedea ordinea lucrurilor pentru a ne întemeia o familie, așa că am acceptat cererea lui în căsătorie”, a spus actrița. „Eram îndrăgostită lulea și voiam amândoi același lucru, o familie. Am luat această decizie cu inima, nu cu capul”, a adăugat ea.