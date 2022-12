Theodor Paleologu, întrebat cine e principalul responsabil pentru eșecul Schengen: „Cred că în mare măsură Bode e foarte bine plasat” / „Miniștrii implicați în povestea asta sunt toți de la PNL” (VIDEO)

Theodor Paleologu a sugerat că Lucian Bode, ministru al Afacerilor Interne și secretar general al PNL, este principalul responsabil pentru ratarea aderării la spațiul Schengen. „Miniștrii implicați în povestea asta sunt toți de la PNL”, a mai spus el, sâmbătă, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Întrebat dacă ar fi fost necesară o demisie după acest eșec, Theodor Paleologu a spus: „E cam greu să își dea toți demisia”.

Întrebat apoi cine este cel mai responsabil pentru eșec, el a adăugat: „Cred că în mare măsură Bode e foarte bine plasat, ca să zic așa, și mai este o problemă a diplomației române, pentru că diplomația trebuie să facă profilaxie. Prevezi, da, și dintr-o dată descoperi că ești în ofsaid”.

Cu această ocazie, fostul candidat la alegerile prezidențiale l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis că „ ”, atrăgând totodată atenția că toți miniștrii implicați în această situație sunt de la PNL.

„Este o dovadă perfectă de incompetență și o mostră, repet, a felului în care se fac treburile la noi. Cei care pică cel mai rău în toată povestea asta sunt PNL-iștii, pentru că miniștrii implicați în povestea asta sunt toți de la PNL – în primul rând, dottore Bode, evident, ministrul Aurescu, Predoiu, primul-ministru, categoric, și capo di tutti capi, evident, președintele Iohannis, care nu are atribuții în materie de JAI, însă el e, totuși, de atâta timp Președintele țării și pot doar să reamintesc ceea ce am spus în 2019, în campania prezidențială, ceea ce am spus împreună, de altminteri, că acest om, contrar a ceea ce crede multă lume, este nul în materie de diplomație și asta se vede”, a mai spus Theodor Paleologu.