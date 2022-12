Theodor Paleologu: Klaus Iohannis este nul în materie de diplomație. El crede că a face diplomație înseamnă a te poza cu șefi de stat. E o formă de bovarism foarte caraghioasă și tristă (VIDEO)

Theodor Paleologu a comentat eșecul Schengen, sâmbătă, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a declarat că președintele Klaus Iohannis este nul în materie de diplomație și crede că a face diplomație înseamnă a te poza cu șefi de stat.

Theodor Paleologu, pe B1 TV, după eșecul Schengen: Klaus Iohannis, nul în materie de diplomație

Întrebat dacă se putea face mai mult pe cale diplomatică pentru aderarea României la Schengen, Theodor Paleologu a explicat: „E evident că da. Este o mostră despre cum se face treaba la români, îngrășarea porcului în Ajun, las` că merge și așa, nicio problemă, se rezolvă, chestii de genul acesta. E o incredibilă neseriozitate. S-au apucat foarte târziu să pregătească întregul demers, neserios, și iată rezultatul. Eu, de ani de zile, nu mai am acces la informații clasificate, însă văd unele lucruri cu ochiul liber”.

„Am spus – și asta se poate vedea -de ani de zile că nu doar Olanda are rezerve față de intrarea României în Schengen, asta era o mare iluzie, că doar Olanda ar fi avut rezerve. Cu alte cuvinte, diplomația românească ar fi trebuit să prevadă și să acționeze profilactic, și să țină cont de faptul că nu doar Olanda are rezerve, dar nici măcar cu Olanda nu s-a discutat decât pe ultima sută de metri”, a continuat el.

În opinia sa, liberalii sunt „cei care pică cel mai rău în toată povestea asta”.

„Este o dovadă perfectă de incompetență și o mostră, repet, a felului în care se fac treburile la noi. Cei care pică cel mai rău în toată povestea asta sunt PNL-iștii, pentru că miniștrii implicați în povestea asta sunt toți de la PNL – în primul rând, dottore Bode, evident, ministrul Aurescu, Predoiu, primul-ministru, categoric, și capo di tutti capi, evident, președintele Iohannis, care nu are atribuții în materie de JAI, însă el e, totuși, de atâta timp Președintele țării și pot doar să reamintesc ceea ce am spus în 2019, în campania prezidențială, ceea ce am spus împreună, de altminteri, că acest om, contrar a ceea ce crede multă lume, este nul în materie de diplomație și asta se vede”, a adăugat Theodor Paleologu.

„El crede că a face diplomație înseamnă a te poza cu șefi de stat, e un caz de bovarism, e un fel de Madame Bovary al diplomației, exact ca Emil Constantinescu. Președintele Constantinescu, și el, credea că e un mare lider pentru că avea poze cu Chirac, cu Bill Clinton, cu Madeleine Albright, cu tot felul de lideri din lumea întreagă. E o formă de bovarism foarte caraghioasă și tristă, pe undeva, pentru că și Emil Constantinescu, în ultimă instanță, e un personaj destul de trist și comic, la fel și Iohannis e în același timp ridicol și sigur că e puțin trist că nu înțelege de fapt pe ce lume trăim. El are impresia, repet, că diplomația constă în a face poze”, a mai spus el.