USR PLUS București îl somează pe Nicușor Dan să stopeze „mascarada” concursurilor de angajare din Primăria Capitalei: „Criteriile de participare sunt scrise cu dedicație”

USR PLUS București îl somează pe Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, să stopeze demersul angajărilor din Primărie și instituțiile subordonate, pe motiv că toate criteriile de participare prevăzute la concursuri sunt făcute cu dedicație.

Filiala precizează că viceprimarul Horia Tomescu (USR-PLUS) i-a atras atenția lui Nicușor Dan încă din 8 iulie, primind asigurarea că aceste concursuri vor fi anulate deoarece au condiții specifice restrictive. Acest lucru, însă, nu s-a întâmplat.

„USR PLUS nu poate lua parte la această mascaradă făcută cu dedicație pentru anumite persoane din PNL și PMP. Primarul General a primit din partea USR PLUS sprijinul pentru ca aceste practici ilegale și imorale să nu mai aibă loc în administrația bucureșteană”, a mai transmis organizația.

USR PLUS a insistat că dacă Nicușor Dan nu va suspenda aceste concursuri, „nu va ezita să întreprindă orice demers juridic necesar pentru remedierea acestei ilegalități și reluarea concursurilor într-un mod corect”.

USR PLUS București somație pentru Primarul General, Nicușor Dan

„USR PLUS București îi solicită ferm primarului Nicușor Dan să stopeze mascarada concursurilor din Primăria Capitalei.

Primarul Nicușor Dan a scos la concurs mai multe posturi de conducere din Primăria Capitalei și instituții din subordine, respectiv ASSMB, dar criteriile de participare sunt scrise cu dedicație.

Astfel, au fost demarate concursuri pentru posturi de conducere:

Concursul pentru ocuparea postului de Director al Direcției Management și Structuri Unități Sanitare: https://bit.ly/2W5W47H;

Concursul pentru ocuparea postului de Director general al Administrației Străzilor București: https://bit.ly/2VUZUAj.

Viceprimarul USR PLUS, Horia Tomescu, i-a atras atenția Primarului General încă din data de 8 iulie pe tema organizării concursurilor pentru posturile mai sus menționate și a primit asigurarea că acestea vor fi anulate deoarece au condiții specifice restrictive, lucru care nu s-a întâmplat”, a transmis USR PLUS București, pe Facebook.

Filiala a atras atenția că Nicușor Dan a primit sprijinul USR PLUS tocmai pentru a pune punct acestor practici ilegale în administrația bucureșteană: „USR PLUS nu poate lua parte la această mascaradă făcută cu dedicație pentru anumite persoane din PNL și PMP. Primarul General a primit din partea USR PLUS sprijinul pentru ca aceste practici ilegale și imorale să nu mai aibă loc în administrația bucureșteană”.

Orgaizația a explicat apoi o parte din neregulile constatate:

Criteriile publicate o dată cu dosarele de concurs sunt restrictive și urmăresc calificarea unui număr cât mai mic de candidați pentru înscriere la concurs.

De exemplu: pentru concursul de director la ASSMB sunt necesari 15 ani vechime în specialitate și 6 luni vechime în funcție de conducere într-o instituție publică;

Criteriile publicate sunt stabilite în vederea calificării și câștigării concursului de către anumite persoane.

USR PLUS a mai transmis că dacă Primarul General nu va suspenda aceste concursuri aranjate, va întreprinde orice demers juridic va fi necesar pentru ca acestea să se desfășoare corect și legal: „USR PLUS solicită public Primarului General Nicușor Dan să suspende aceste concursuri, în temeiul art. 37 din regulamentul aplicabil pentru organizarea lor (https://bit.ly/2W1bXw1). În caz contrar, USR PLUS nu va ezita să întreprindă orice demers juridic necesar pentru remedierea acestei ilegalități și reluarea concursurilor într-un mod corect”.

„Votul de încredere al bucureștenilor a fost dat pentru transparență, corectitudine, meritocrație, nu pentru sinecuri politice și nici pentru plătirea unor polițe între partide”, a mai transmis USR PLUS București, pe Facebook.