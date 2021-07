Va ieși USR-PLUS de la guvernare? Amenințare pentru premierul Florin Cîțu

Încă de la formarea noului executiv, în urma alegerilor parlamentare din decembrie 2020, s-a vorbit aprins despre scenariul în care partidele lui Barna și Cioloș vor fugi de la guvernare. Ionuț Moșteanu, lider al grupului parlamentar USR-PLUS, a oferit noi declarații pe marginea acestui subiect.

USR-PLUS se ține tare, cel puțin pentru moment, atenționează Moșteanu. De asemenea, el este sigur că Drulă, Ghinea și Năsui nu merită să fie dați afară de Cîțu, în ciuda gafelor făcute de aceștia, de când au preluat funcția.

„Nu se pune problema să ieşim de la guvernare acum. Noi ne-am asumat să aducem un suflu nou. USR PLUS are 17% din Parlament şi 33% din coaliţie. De abia a început bătălia de guvernare. Eu vreau să stăm minimum 4 ani la guvernare, o să avem o discuţie în partid.

Vom trage nişte linii roşii: Dacă nu faceţi asta, plecăm. Nu vreau să abandonăm acum. Nu se pune problema ca Florin Cîţu să-i dea afară pe Drulă, Ghinea, Năsui”, a declarat Moșteanu, la Aleph News.

USR-PLUS contraatacă folosind cu aceleași arme ale lui Cîțu: „Evaluarea”

De asemenea, Moșteanu îi avertizează pe cei din PNL că și Cîțu se află sub evaluarea celor de la USR-PLUS.

„Am avut discuţia asta când l-a dat afară pe Voiculescu. Şi domnul Cîţu este supus evaluării coaliţiei. Cîţu are o datorie faţă de coaliţie şi răspunde în faţa coaliţiei. Acum, Cîţu este un pic ocupat cu campania internă. Cîţu va trebui să vină la coaliţie. USR PLUS are de partea lui voturile din Parlament.

Un premier care nu are susţinere în Parlament nu are putere. Noi avem voturile din Parlament. Nu mai schimbăm miniştrii când se trezeşte dimineaţa domnul Cîţu supărat. Da, trebuie să fie o analiză pe fiecare minister. Dar cred că coaliţia se va aşeza după congresul PNL. Aritmetic, nu există altă variantă de guvernare”, a declarat Moșteanu.