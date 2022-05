Adrian Mititelu ar urma să iasă din închisoare. Fiul său a anunțat că patronul FCU Craiova a câștigat procesul la Curtea Constituțională

Adrian Mititelu, patronul echipei de fotbal FC U Craiova 1948, va fi eliberat din închisoare, a anunțat fiul acestuia, Adrian Mititelu Jr. pe rețelele de socializare. Acesta a fost condamnat la 3 ani de închisoare în 2020 pentru evaziune fiscală.

Adrian Mititelu Jr. anunță că tatăl său va fi liber

a postat miercuri pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care anunța că tatăl său va fi eliberat din închisoare.

Adrian Mititelu Jr. a scris pe Facebook că: „Azi, Curtea Constitutionala a Romaniei a admis exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 155 alin. 1 Cod Penal, exceptie invocata de Adrian Mititelu in data de 20.05.2020 in dosarul in care a fost condamnat total nelegal la pedeapsa privativa de libertate de 3 ani pe care o executa in prezent.

In concret, pe langa toate motivele ce conduceau la o solutie de achitare, solutie ce a fost dispusa in prima instanta, Adrian Mititelu trebuia sa beneficieze de incetarea procesului penal intrucat a survenit prescriptia raspunderii penale. Acest fapt nu s-a intamplat, intrucat, instanta a aplicat prevederile art. 155 alin. 1 Cod Penal, norma ce a fost astazi declarata neconstituțională ca urmare a admiterii exceptiei de neconstitutionalitate invocate de Adrian Mititelu in dosarul solutionat cu condamnarea sa.

Efectul deciziei de azi este ca inceteaza de indata executarea pedepsei si intr-un termen foarte scurt Adrian Mititelu va fi eliberat. Impreuna vom fi mai puternici!”.

„Am câștigat la Curtea Constituțională. Tata va fi eliberat”, a spus Adrian Mititelu jr. pentru Gazeta Sporturilor. Adrian Mititelu a fost condamnat la 3 ani de închisoare