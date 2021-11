Adrian Mititelu jr., interzis pe stadioane timp de un an de zile. Patronul lui FCU Craiova, sancționat de jandarmi pentru incidentul de la partida cu Rapid (VIDEO)

Jandarmeria l-a sancționat pe Adrian Mititelu jr., patronul lui FCU Craiova 1948, și i-a interzis accesul la competițiile sportive pe o perioadă de un an, în urma incidentului de la meciul cu Rapid, disputat luni seară la Mioveni, transmite GSP.ro.

În minutul 73 al partidei de la Mioveni, din tribune a fost aruncată o sticlă cu apă către jucătorii Rapidului. Cristi Săpunaru s-a ferit, însă a răbufnit la adresa oficialului oltean care a aruncat sticla respectivă. Patronul echipei din Bănie a recunoscut incidentul la finalul partidei: „S-a aruncat, într-adevăr, o sticlă de apă. Dar s-a aruncat din frustrare, către arbitru. Nu s-a pus problema să creăm un conflict”.

Deși Jandarmeria nu a spus cine este persoana sancționată, surse autorizate ale publicației citate susțin că este vorba chiar despre Adrian Mititelu jr. De altfel, în cele din urmă chiar el a recunoscut că a primit interzis pe stadioane.

„Cu privire la incidentele care au avut loc la meciul de fotbal dintre echipele FC Rapid București și FC U Craiova 1948, facem precizarea că a fost aplicată o sancțiune contravențională și s-a stabilit măsura complementară de interzicere a accesului la competițiile sportive, pe o perioadă de un an”, precizează Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova într-un răspuns la solicitarea GSP.ro.

Ce a spus Adrian Mititelu jr., patronul lui FCU Craiova, după ce a primit interzis pe stadioane timp de un an de zile

Contactat de Gazeta Sporturilor, Adrian Mititelu jr. a explicat ce s-a întâmplat la finalul partidei și spune că inițial a crezut că va primi doar o amendă.

„Mi s-au luat date de pe buletin numai mie, jandarmul a fost foarte politicos. Am crezut că îmi dă doar amendă. Dar nu pot să cred. Ce-am făcut să fiu interzis un an? Nu poți face apel, e executorie sancțiunea, durează și un an. Am crezut că cer buletinul de ochii lumii. N-am mai pățit așa. Cum să fie interzis un patron de club un an de pe stadioane? Dacă eram antrenor, ce se întâmpla?!”, a declarat patronul lui FCU Craiova 1948.