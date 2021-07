Ana Maria Popescu a refuzat să dea mâna cu Eduard Novak după revenirea în ţară de la Jocurile Olimpice. Imaginile, postate de ministru (VIDEO)

Ana Maria Popescu, medaliată cu argint la scrimă la Jocurile Olimpice, a refuzat să dea mâna cu ministrul Sportului, Eduard Novak, la revenirea în ţară. Imaginile cu momentul stânjenitor au fost postate chiar de ministru.

Popescu a câștigat medalia de argint la proba individuală feminină de spadă disputată la Jocurile Olimpice de la Tokyo. „Mă dor toate, m-am chinuit, e cea mai muncită și mai chinuită medalie din toată cariera mea, așa că nu-mi pasă de aurul care este la gâtul lui Sun Yiwen. Îmi pasă de bucățica asta de metal pe care mi-am dorit-o pentru mine. Și o am și asta e cel mai important”, a spus sportiva.

Ministrul Sportului a devenit ținta criticilor după ce a afirmat că „După părerea mea, şi dacă bugetul federaţiei de scrimă era cu 5 milioane de lei mai mare, Ana-Maria nu putea să câştige ieri, sau nu câştiga medalia de aur. Problema este că din spate nu vin încă tineri”.

Replica tăioasă a sportivei a fost primită cu ropote de aplauze: „Indiferent dacă ne întoarcem de acolo cu sau fără medalii, noi muncim la fel. Eu am avut în spate patru oameni, atât. Apropo de finanțare, domnule ministru. Printre ei, am avut parte de sparring-partneri de 43 de ani, care s-au retras din activitate, pentru că nu mai am alții. Îmi doresc tare mult să ajungeți dvs la Tokyo și să luați aurul pe care eu nu am fost în stare să-l iau. Și să mă așteptați cu cecul acela de 5 milioane, să mi-l dați, dar nu e problemă, mai avem timp. Și să facem o sală nouă, pentru copiii aceia!”.

Eduard Novak, precizări despre declarația care a inflamat opinia publică

Acum, ministrul Novak a susținut că mesajul său a fost greșit interpretat și a dat vina pe presă: „M-am întristat însă că interpretarea dată de presă declaraţiilor mele de acum câteva zile a umbrit bucuria pe care Ana Maria Popescu o merită pentru medalia obţinută cu atâta muncă. Ştiu ce greu se câştigă o medalie, ştiu câtă muncă e în urmă, câţi ani de sacrificii şi renunţări. Ca ministru, dar şi ca sportiv, îmi pare rău că un astfel de moment, care trebuia să fie unul de fericire, este întunecat de un scandal de presă”.

„Nimic din cele declarate de mine nu a fost îndreptat împotriva Anei Maria Popescu, pentru care am toată aprecierea şi admiraţia. Este o sportivă de mare valoare, iar medalia ei vine pe fondul multor ani de muncă, nu al celor şase luni de când sunt eu ministru”, a mai scris Eduard Novak, în postarea sa de pe Facebook.