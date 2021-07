Ana Maria Popescu (Brânză), discurs-manifest după Jocurile Olimpice. Replica tăioasă pentru ministrul Novak a primit aplauze din partea întregii săli (VIDEO)

Ana Maria Popescu (Brânză) a oferit noi declarații după participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde a reușit să câștige medalia de argint, la scrimă, la proba de spadă – individual. Sportiva în vârstă de 36 de ani a transmis mesaje de unitate în conferința de presă și i-a oferit o replică fermă ministrului Eduard Novak de la MTS, pentru care a primit aplauze.

„Am citit toate declarațiile și am rămas cu același gust, de la Rio. Nu e OK, oameni buni. Indiferent dacă ne întoarcem de acolo cu sau fără medalii, noi muncim la fel. Eu am avut în spate patru oameni, atât. Apropo de finanțare, domnule ministru. Printre ei, am avut parte de sparring-partneri de 43 de ani, care s-au retras din activitate, pentru că nu mai am alții.

Îmi doresc tare mult să ajungeți dvs la Tokyo și să luați aurul pe care eu nu am fost în stare să-l iau. Și să mă așteptați cu cecul acela de 5 milioane, să mi-l dați, dar nu e problemă, mai avem timp. Și să facem o sală nouă, pentru copiii aceia!”, a declarat Ana Maria Popescu.

Ana Maria Popescu (Brânză): „Ce facem cu banii?”

Ana Maria Brânză a subliniat că este nevoie de o schimbare de mentalitate în întreaga societate și investiții pe măsură, pentru ca sportul românesc să producă noi campioni.

„Când m-am referit la bani, m-am referit la copii, speranțe, cadeți, juniori, să degrevăm acei părinți, care nu au buzunare fără fund și nu-și permit să țină copiii (n.r. – la sport).

(…) Știți că la Jocurile Olimpice am avut doi antrenori români care au antrenat Peru și altul Hong-Kong? Și noi nu mai avem antrenori, nu mai avem sportivi… Ce facem cu banii? Cum aducem oamenii ăștia casă? Și scrima nu e singurul sport în care se întâmplă asta”, a mai transmis multipla medaliată olimpică din România.

Conferința de presă susținută de Ana Maria Popescu (VIDEO – GSP)

Ana Maria Brânză, mesaj tranșant imediat după câștigarea medaliei de argint, la Jocurile Olimpice

Totul a început după ce sportiva veterană, singura participantă a României la scrimă, de la Tokyo, a trimis săgeți către Guvern, pasiv în ceea ce privește investițiile în sportul românesc.

„Sper că de data aceasta să fie suficient, sper să fie ceva mai bine decât data trecută, când ‘Brânză a pierdut aurul’, iar medalia să cântărească suficient cât să asigure un buget bun pentru viitorul scrimei românești.

E o medalie pe care am câștigat-o, sunt foarte fericită. Am trecut prin multe și trebuie să-mi mulțumesc mie pentru acest rezultat”, a declarat sportiva din România.

În replică, Edurd Novak, ministru al Tineretului și Sportului, s-a făcut că nu înțelege declarațiile sportivei.

„După părerea mea, şi dacă bugetul federaţiei de scrimă era cu 5 milioane de lei mai mare, Ana-Maria nu putea să câştige ieri, sau nu câştiga medalia de aur. Problema este că din spate nu vin încă tineri”, a transmis Novak.

Astfel, în urma replicii ministrului, Ana Maria Brânză a ținut să pună punctul pe „i”, în conferința de presă susținută marți, 27 iulie.

În finala probei de spadă, de la Tokyo, chinezoaica Sun Yiwen (29 de ani) s-a impus la limită în fața româncei, cu scorul de 11-10.

De-a lungul carierei, Ana Maria Brânză a cucerit la Jocurile Olimpice o medalie de aur și două de argint, plus multe altele la probele individuale și pe echipe de la mondiale și europene.