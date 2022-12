Anglia – Franța: Avancronica meciului de top din sferturile Cupei Mondiale 2022

Anglia și Franța se vor întâlni în cel mai așteptat meci din sferturile de finală de la Cupa Mondială 2022. Confruntarea este programată sâmbătă, de la ora 21:00, și pune față în față două echipe care și-au anunțat intenția de a câștiga trofeul încă dinaintea competiției.

La un deceniu de la ultima partidă oficială, Anglia și Franța luptă pentru un loc în semifinalele Cupei Mondiale. Francezii nu au mai pierdut într-un meci oficial cu Anglia de la Cupa Mondială din 1982. De atunci au mai fost trei partide: una a fost câștigată de francezi și două s-au terminat la egalitate.

Pentru a ajunge în sferturile de finală, cele două echipe au înregistrat următoarele rezultate:

Anglia:

Anglia – Iran 6-2

Anglia – SUA 0-0

Țara Galilor – Anglia 0-3

Anglia – Senegal 3-0

Franța:

Franța – Australia 4-1

Franța – Danemarca 2-1

Tunisia – Franța 1-0

Franța – Polonia 3-1

Este, așadar, cel mai interesant meci din faza sferturilor, care ar putea fi oricând o finală de Campionat European sau Mondial. Sunt multe dueluri interesante ce urmează să le descoperim. Kylian Mbappe a strălucit la Cupa Mondială, dar englezul Harry Kane are multă experiență și e capabil să înscrie din orice situație. Rămâne de văzut și cine va câștiga la centrul terenului din duelul dintre Jude Bellingham și Aurelien Tchouameni. Sau ce fundaș va ieși mai bine dintre John Stones și Raphael Varane.

Bookmakerii văd Franța ușor favorită

Meciul suscită un interes ridicat și prin prisma pariurilor ce pot fi efectuate. Agențiile de pariuri au pregătit o ofertă vastă pentru a acoperi evenimentul. Iar bookmakerii care realizează cotele pentru o văd ușor favorită pe Franța. Îi acordă cota 1.73 să se califice, în timp ce Anglia are cota 2.10. Pentru pariurile 1X2, Anglia are cota 3.05 să se impună în cele 90 de minute, egalul are cota 3.20, iar victoria Franței are cota 2.40.

Cât privește pariurile pe goluri marcate, cota pentru peste 2.5 este 2.00, iar cea pentru sub 2.5 este 1.72. Selecția că ambele echipe vor marca are cota 1.75, iar cea că acest lucru nu se va întâmpla are cota 1.95. Un rezultat de 1-1 are cota 6.00, fiind scorul cu cota cea mai mică.

Știri din tabăra celor două echipe

Un mare semn de întrebare din tabăra Angliei este legat de prezența lui Raheem Sterling. Acesta a părăsit Qatar după ce și încă nu este cert dacă va putea evolua în partida cu Franța, însă cel mai probabil acest lucru nu se va întâmpla. Și Ben White a părăsit cantonamentul Angliei din cauza unor probleme personale. Callum Wilson are ceva probleme musculare, însă se așteaptă să fie recuperat până la ora meciului.

Francezii nu pot conta în continuare pe Lucas Hernandez, după ce acesta s-a accidentat în partida cu Australia, însă fratele său Theo l-a înlocuit cu brio până acum și a avut evoluții apreciate.

E și un duel al atacanților

Pe teren se vor afla și doi dintre cei mai buni atacanți din lume. a impresionat la acest turneu final și este golgheterul Cupei Mondiale, cu 5 reușite. Francezul are șanse mari să fie desemnat inclusiv cel mai bun jucător de la turneul final, dacă va continua în aceeași linie.

De partea cealaltă, , însă la ediția din acest an a marcat o singură dată, în confruntarea cu Senegal. Golgheterul englezilor este Marcus Rashford, cu 2 reușite.

La pariuri sportive, Kylian Mbappe are cota 2.50 să marcheze în orice moment, în timp ce Harry Kane are cota 2.60.

Se întâlnesc două echipe obișnuite să înscrie

Fanii fotbalului au motive să aștepte un meci spectaculos cu multe goluri. În trei din ultimele patru meciuri dintre Anglia și Franța ambele echipe au reușit să înscrie. În plus, Anglia a marcat în patru din ultimele cinci meciuri pe care le-a disputat, numărul reușitelor fiind impresionant 15. Francezii au marcat de nouă ori în ultimele cinci partide.

Așadar, se întâlnesc două echipe cu calitate mare în atac, iar selecția Peste 2.5 goluri are cota 2.00, foarte bună pentru un meci de acest nivel.

Programul celorlalte partide din sferturi

Vineri, de la ora 17:00: Croația – Brazilia

Vineri, de la ora 21:00: Olanda – Argentina

Sâmbătă, de la ora 17:00: Portugalia – Maroc

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.