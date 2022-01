Ashleigh Barty este campioană la Australian Open 2022. Tânăra se bucură de un avans uriaș în clasamentul mondial

Ashleigh Barty este câștigătoarea Australian Open 2022, după ce s-a impus în finală în fața americancei Danielle Collins, cu un scor de 6-3, 7-6 (2).

Barty s-a aflat la cea de-a treia finală de Mare Șlem și a reușit să se impună după o revenire de excepție în setul 2. Ea s-a bucurat de succes și la Roland Garros 2019 și Wimbledon 2021.

Ashleigh Barty, câștigătoare Australian Open 2022

Meciul dintre Barty și Collins a avut un început echilibrat, iar ambele jucătoare au câștigat primele game-uri de serviciu. Barty a reușit să accelereze la 3-2, iar ulterior a câștigat cu primul set cu 6-3.

Deși setul 2 a fost condus de americanca Danielle Collins, australicanca Barty și-a revenit într-un mod senzațional și a câștigat sertul cu 7-2.

Ce spune Ashleigh Barty, după victoria de la Australian Open

„Acest turneu a fost o experiență fantastică pentru mine. Am spus de multe ori că sunt norocoasă să am atâția oameni în spatele meu. Cea mai frumoasă parte a fost că am putut să împart acest succes cu fanii.

Mi-ați adus atâta bucurie azi. Vă mulțumesc pentru toată dragostea și tot sprijinul acordat în aceste două săptămâni. E un vis devenit realitate. Sunt mândră că sunt australiancă, ne vedem la anul!”, a spus Ashleigh Barty, la finalul meciului, potrivit The Telegraph.