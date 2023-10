Campion olimpic român moare înainte de tăiatul porcului. Soția, o vedetă, se simte vinovată

Campionul olimpic la lupte Nicolae Martinescu a sfârșit intoxicat cu fumul din sobă, la țară, când voia să taie porcul. Soția sa Mioara Velicu a trecut greu peste această dramă și spune că, uneori, se simte vinovată.

Nicolae Martinescu a fost campion olimpic la lupte la Jocurile Olimpice din 1972. Căsătorit cu artista Mioara Velicu, avea să sfârșească, intoxicat cu monoxid de carbon de la o sobă.

Soția lui spune că era înainte de Crăciun și erau la țară pregătindu-se să taie porcul. Au făcut focul în sobad e teracotă, iar campionul a dormit singur. Pentru că soba nu era curățată, a intrat moxid de carbon în casă. Marinescu l-a inhalat și a murit.

„Nu se mai trezea că să facem pregătirile tăierii porcului și l-am găsit în comă profunda, în pat. De la monoxidul de carbon. De fiecare data când vine Crăciunul, îmi aduc aminte de ce am suferit. Merg la cimitir, aprind lumânări și fac tot ce ține de tradițiile noastre.

Am suferit enorm de mult, și sufăr în continuare, pentru că eu am dus o viață cu bărbatul meu extraordinar de frumoasă. Tot timpul am impresia că sunt vinovată că trăiesc sau că o duc cât de cât bine. Mă gândesc că Dumnezeu l-a luat că să mă protejeze de acolo și de câte ori am nevoie de ceva, mă rog la Dumnezeu să mi-l trimiță în vis.”, a povestit artista, cu lacrimi în ochi, în emisiunea Folclorul sub lupă.

