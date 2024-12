În ce stare e Mihai Leu, internat în spital. Ioan Andone: „A trecut prin clipe extrem de grele”

Mihai Leu din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă deja de câțiva ani. El e la Spitalul Fundeni, unde a fost vizitat de Ioan Andone, unul dintre prietenii lui apropiați. Andone s-a arătat încrezător că Leu va trece și de această cumpănă.

Ioan Andone, despre starea de sănătate a lui Mihai Leu

„Mihai Leu e bine (…) Am fost la spital la el, am mai fost și acum o săptămână, dar Mihai e bine (…) A avut momente mai grele, dar Mihai e un boxer, e un pilot, are un organism puternic și să îi dea Dumnezeu sănătate.

A fost mult mai rău, a trecut Mihai prin , dar el fiind un luptător a trecut și chiar aseară l-am vizitat, am povestit și o să mă mai duc (…) Eu l-am văzut și când era mai rău”, a spus Ioan Andone la Antena Stars, potrivit

Mihai Leu a ajuns la spital de trei ori anul acesta

Potrivit sursei citate, Mihai Leu a suferit anul acesta o intervenție chirurgicală la spitalul din Hunedoara. Ulterior, el din cauza unor complicații apărute după operație.

În 2014, Mihai Leu a fost diagnosticat cu cancer la colon. El a reușit atunci să treacă peste acest necaz cu sprijinul familiei: „Este important să ai putere, pentru că, de la o anumită vârstă, nu ești numai tu motivul pentru care trebuie să lupți, ci ai o familie lângă tine, pentru care merită să faci eforturi foarte mari. Am avut probleme mari, dar am fost convins din prima secundă că voi trece peste”.