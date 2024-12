Kylian Mbappe a dezvăluit că nu a fost vizat în ancheta de viol în Suedia. Atacantul francez a păstrat tăcerea până acum

Superstarul francez a dezvăluit în cadrul postului Canal+ că nu a fost vizat în ancheta de viol din Suedia.

Căpitanul echipei Franței păstrase tăcerea de la începutul sezonului

Intervenția căpitanul echipei Franței era așteptat de la începutul sezonului, de când acesta a păstrat tăcerea și absentat de la ultimele două convocări la echipa națională, conform

Mbappe a ales să vorbească despre acest subiect în cadrul emisiunii „Clic”, moderată de Mouloud Achour. Mbappe a afirmat „că la un moment dat, trebuie vorbit, trebuie ca oamenii să te înţeleagă”.

În cursul interviului de 50 de minute, campionul mondial din 2018 nu a ratat niciun subiect. Acesta s-a declarat bucuros de noua etapă din viața sa, la Madrid, dar a povestit și despre controversatul subiect cu privire la acuzaţiile de viol după trecerea sa prin Stockholm în luna octombrie.

„Am fost surprins. De altfel, eu sunt mereu surprins. Sunt lucruri care vin pur şi simplu, la care tu nu te gândeşti. Eu nu am primit nimic, nicio convocare la vreun organ al legii. Am citit acelaşi lucru ca toată lumea. Guvernul suedez nu a spus nimic. Eu nu sunt vizat”, a răspuns fotbalistul.

„Dar, foarte clar, voi merge dacă voi fi convocat de justiţia suedeză. Trebuie să lăsăm justiţia să-şi facă treaba şi când se va termina, fiecare îşi va regla conturile”, a adăugat el.

Mbappe se află în litigiu cu PSG

a refuzat să facă o legătură între acest caz și litigiul său financiar cu fosta echipă în care a jucat, PSG, club pe care îl reclamă cu 55 de milioane de euro reprezentând salarii şi prime neplătite.

„Clubul a contat enorm pentru mine. Este un loc de care sunt foarte ataşat. Am petrecut şapte ani extraordinari. Poate că greşeala pe care am făcut-o este aceea că am amestecat totul. Am avut conflicte cu oamenii, mi-am apărat drepturile de jucător, dar acest lucru nu reprezenta clubul. Eu nu am amestecat niciodată jucătorii, oamenii din staff”, a spus Mbappe, recunoscând totodată că nu a fost suficient de „expresiv cu suporterii”.

„Am păstrat mereu acest ataşament de PSG. Este o relaţie care nu se întrerupe în acest fel”, a mai spus Mbappe, afirmând că relaţiile sale cu emirul Qatarului, proprietarul lui PSG, sunt în continuare bune, în ciuda litigiului său financiar cu clubul.