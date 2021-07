Cine sunt Ancuța Bodnar și Simona Radiș, canotoarele care au adus primele medalii de aur României la Jocurile Olimpice 2020

Canotoarele Simona Radiș și Ancuța Bodnar au câștigat medalia de aur pentru România la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Bodnar și Radiș vâslesc împreună din 2019 și susțin că au muncit mereu pentru același vis.

„A fost o cursă grea, dar foarte frumoasă. Am plecat cu încredere și am reușit să aducem medalia. Ne-am îndeplinit visul, i-am făcut mândri pe cei de acasă și suntem foarte fericite. Am bătut recordul olimpic… Ne doream, dar nu ne așteptam. Am dat tot ce am avut mai bun azi.

Din 2019 am intrat împreună în barca de dublu vâsle, iar de atunci am rămas în aceeași formulă. Au fost doi ani grei, cu muncă, fără pauze și vacanțe. Am muncit mereu pentru același vis. Ne-am antrenat singure, acasă, în timpul pandemiei, și parcă eram unite prin același vis”, a spus Ancuța Bodnar, potrivit gsp.ro.

„Au fost doi ani grei, cu muncă, fără pauze și vacanțe. Am muncit mereu pentru același vis. Ne-am antrenat singure, acasă, în timpul pandemiei, și parcă eram unite prin același vis. Pe podium am simțit fericire, mândrie, bucurie, recunoștință, mulțumire. I-am făcut mândri pe toți. Eram atât de fericită, parcă nu îmi venea să cred. Am meritat totul!”, a mai declarat Ancuța Bodnar.

„Am simțit mândrie, fericire și eliberare. (…) Pe lângă faptul că am adus medalia de aur, am reușit să batem și recordul olimpic. Drumul nostru e încă la început și pornim cu încredere. Vom crește și vom fi mai puternice. Avem încredere că lucrurile vor decurge mai bine”, a precizat Simona Radiș.

Este prima medalie de aur pe care România o obține la această ediție a jocurilor olimpice și era a doua medalie a lotului românesc, după argintul de la spadă câștigat de Ana Maria Popescu.

România a mai obținut victorie extrem de importantă la canotaj. Echipa formată din Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Cosmin Pascari au câștigat medalia de argint la proba masculină de patru rame.