Daniil Medvedev a primit un wild card la turneul ATP al lui Ion Țiriac. Miliardarul criticase excluderea tenismenilor ruși și belaruși de la Wimbledon

Reprezentanții turneului ATP de la Geneva, unde coproprietar este miliardarul român Ion Țiriac, a anunțat că rusul Daniil Medvedev a primit un wild card și va participa la ediția din 2022, programată să se desfășoare în perioada 14 – 21 mai, potrivit .

„Primul dintre cele trei wild carduri i-a fost acordat lui Daniil Medvedev. Numărul 2 mondial se întoarce pe teren, la Geneva, după ce luna trecută a suferit o operație de hernie. Turneul Gonet Geneva Open se va desfășura între 14 și 21 mai, pe terenurile TC Geneve și Parc des Eaux-Vives. Finalist în acest an la Australian Open împotriva lui Rafael Nadal într-un meci care va intra în istorie, rusul a devenit pe 22 februarie al 27-lea număr 1 mondial din istorie. Daniil Medvedev are 26 de ani și are 13 titluri la activ. El este câștigător de Grand Slam de la succesul de anul trecut de la US Open. Înainte de triumful de la New York, el a câștigat Mastersul din 2020 de la Londra”, se arată în comunicatul transmis de organizatorii turneului de la Geneva.

Ion Țiriac criticase decizia organizatorilor de la Wimbledon de a interzice participarea tenismenilor ruși și belaruși

Daniil Medvedev, locul 2 mondial în tenisul masculin, este unul dintre numele grele care nu vor putea să ia parte la cel mai prestigios turneu de Grand Slam, Wimbledon, după decizia organizatorilor de a interzice participarea tenismenilor ruși și belaruși. făcut de cei al All England Club , dar și de către diverși actuali și foști sportivi de pe prima scenă, inclusiv de Ion Țiriac.

„Ce fac englezii? Ce obțin prin interzicerea tinerilor să-și facă meseria? Servește doar pentru a turna benzină pe foc. Nu vrem război. Este o greșeală! Din fericire, în Spania acceptăm ruși și bieloruși. Dacă aș fi responsabil la Wimbledon aș inventa un «wild card» la dublu masculin, feminin și mixt, cu un rus și un ucrainean împreună. Pentru a le arăta oamenilor că popoarele pot trăi împreună în mod normal. Nu este momentul să facem această diferență politică pe terenurile de tenis. Nimeni nu are dreptul să interzică unui tânăr sportiv, doar pentru că este rus sau belarus, să participe la un turneu internațional ”, a declarat fostul mare tenismen Ion Țiriac, potrivit