David Popovici s-a calificat în semifinalele probei de 100 metri liber, la Campionatele Europene în bazin scurt de la Otopeni / Ce timp a înregistrat sportivul nostru

David Popovici s-a calificat în semifinalele de la 100 metri liber, la Campionatele Europene de înot în bazin scurt de la Otopeni.

Astăzi, sportivul nostru va înota și pentru medalia de aur în finala la 200 de metri liber, după ce . David Popovici a avut un timp impresionat în semifinala de la 200 de metri liber, înregistrând 1 minut și 42 de secunde.

David Popovici, în semifinalele de la 100 metri liber cu al doilea timp

David Popovici a fost primul în cea de-a patra serie a calificărilor la 100 m liber, înregistrând un timp de 46.70. Pe locul 5 s-a clasat Patrick Dinu, iar locul 6 a fost ocupat de George Stoica-Constantin, scrie .

După ce s-a calificat în finala probei de 200 de metri liber, , dar acest lucru „nu este cel mai important de pe Pământ”.

„Acum vedem mâine cum va decurge finala, pentru că deşi nu am aşteptări, mă aştept să înot repede. Şi eu îmi pun speranţe în mine, dar, sincer, nu prea mă gândesc la medalii, pentru că am învăţat în timp că nu sunt importante. Contează cât de mulţumit sunt eu cu mine. Recunosc că mi-ar plăcea să câştig aurul la noi acasă, dar nu e cel mai important lucru de pe Pământ. Important e să fac o cursă frumoasă şi să fiu eu mulţumit de mine… iar dacă vine şi medalia, foarte bine. Eu am tratat întotdeauna medalia ca pe un bonus”, a spus sportivul vineri, după calificare.