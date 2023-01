Drum lin spre ceruri, Pele! Gloria fotbalui mondial a fost înmormântat. Lumea i-a adus un ultim omagiu în timp ce cortegiul a fost salutat de mii de brazilieni în frunte cu președintele țării

Regretatul fotbalist brazilian a fost înmormântat, marţi, la cimitirul vertical Memorial Necrópole Ecumênica din Santos.

Brazilia i-a putut aduce un ultim omagiu, în cadrul unui priveghi de 24 de ore pe stadionul Vila Belmiro, unde peste , între şi preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, dar şi şeful FIFA, Gianni Infantino, au vărsat lacrimi lângă sicriul legendei fotbalului mondial.

Trupul neînsufleţit al lui Pele a fost purtat într-o procesiune pe străzile din Santos; sicriul purtat de militari a fost dus cu o maşină de pompieri iar mii de persoane au ieșit în întâmpinarea cortegiului funerar pe traseu.

Cortegiul a trecut şi pe lângă casa mamei lui Pele, Celeste, în vârstă de 100 ani, care nu ştie că fiul ei a murit; familia a ales să nu-i spună pentru a-i proteja starea de sănătate.

La balconul casei s-a aflat sora lui Pele, Maria Lucia, în vârstă de 78 de ani, care a mulţumit suporterilor pentru mesajele și dragostea manifestată față de marele fotbalist.

