Emiliano Martinez, explicația gestului făcut la premiera câștigătorilor de la Campionatul Mondial: „Am făcut-o pentru că m-au huiduit francezii. Aroganțele astea nu merg cu mine”

Argentina a câștigat finala Campionatului Mondial contra Franței, 3-3 după prelungiri, 4-2 la loviturile de departajare.

Argentinianul Emiliano Martinez a fost desemnat cel mai bun portar al turneului final, dar a fost protagonistul unui gest deplasat, vulgar, la premiere.

Martinez, gest controversat

Martinez, goalkeeperul celor de la Aston Villa, a primit mănușa simbolică destinată celui mai bun portar al Mondialului și a folosit-o într-o .

„Am făcut-o pentru că m-au huiduit francezii. Aroganțele astea nu merg cu mine”, a declarat „Dibu” Martinez.

Foștii internaționali Gică Popescu și Florin Răducioiu s-au declarat siderați de gestul lui Martinez, scrie .

„Eu am crezut că face către cineva acest gest, dar nu știu către cine. Am rămas consternat două secunde. E un gest rușinos pentru cel mai bun portar al turneului final. După o prestație fabuloasă, să ai acest gest … la finala Campionatul Mondial se uită copii, se uită doamne. E un gest golănesc!”, a punctat Gică Popescu.

Și Florin Răducioiu a caracterizat în termeni duri momentul: „E inadmisibil, rușinos din punctul meu de vedere. El încearcă să facă o glumă după, dar… e reprobabil, din păcate pentru el”.

„A fost un meci în care am suferit mult, chiar dacă am deținut controlul”

Intervievat de un post local din Argentina după finală, „Dibu” Martinez și-a găsit cu greu cuvintele printre lacrimi.

„A fost un meci în care am suferit mult, chiar dacă am deținut controlul. Ei au revenit și au pus presiune. Naționala noastră este predestinată să sufere. Am visat de mic la acest trofeu. Nu am cuvinte să pot descrie ce simt acum.

Am fost foarte calm la începutul seriei de penalty-uri, le-am zis și colegilor . Dedic această victorie familie mele. Au trecut prin multe, eu provin dintr-o regiune extrem de umilă. Am plecat de mic în Anglia pentru a-mi face un rost. Victoria asta înseamnă totul!”, a declarat Emiliano Martinez.