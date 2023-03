FCSB a rămas fără antrenor! Leo Strizu a demisionat după victoria cu Petrolul: „Cred că mi-am făcut datoria”

După victoria cu Petrolul, scor 4-1, FCSB a rămas fără antrenorul principal. Leo Strizu (55 de ani) a anunțat că nu va mai fi la conducerea echipei.

Leo Strizu, demisie de la conducerea FCSB

Antrenorul a fost angajat de vicecampioana României pentru că deține Licența Pro, însă, după plecarea lui Nicolae Dică, Mihai Pintilii (38 de ani) este cel care pregătește echipa.

„Vreau să vă spun că am stat și m-am gândit, în această seară am luat o decizie grea pentru mine și pentru club: e ultimul meci în care voi mai colabora cu FCSB! Această decizie din motive personale îmi aparține, n-o să cadă bine nici echipei, nici clubului, dar e mai bine pentru mine.

Aș vrea să închid acest subiect. Nu vreau să intru mai mult în acest subiect. Am motive personale care m-au făcut să iau această decizie. Nu e ușor. Eu atât pot să vă spun: Vali Argăseală va avea demisia mea mâine pe birou! Nu se pune problema să nu ajut clubul. Am luat această hotărâre de la început, când am acceptat acest post. Eu cred că mi-am făcut datoria”, a declarat Leo Strizu, la flash-interviu, potrivit .

FCSB are patru victorii şi un egal în ultimele cinci etape.