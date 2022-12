Florinel Coman, reacție referitoare la finala Cupei Mondiale: „Dacă era Mbappe la noi, era schimbat în minutul 20”

FCSB a câștigat cu scorul de 1 – 0 în fața celor de la FC Botoșani, în etapa 21 din Liga 1.

În ultimele săptămâni, Florinel Coman a fost criticat destul de mult de Gigi Becali, iar acesta i-a răspuns patronului prin golul victoriei în fața celor de la FC Botoșani.

Florinel Coman a dat golul victoriei

Florinel Coman a primit multe critici de la Gigi Becali în ultimele săptămâni și acesta a răspuns cu golul victoriei împotriva FC Botoşani. La finalul jocului, șeptarul de la FCSB cu cine a ținut în finala Cupei Mondiale, „Mbappe al României” glumind despre prestația starului francez din prima repriză.

„Nu am ținut cu niciuna. Eu am vrut de la început să câștige Portugalia, pentru Cristiano. Dacă era Mbappe la noi, era schimbat în minutul 20”, a spus Coman, la finalul partidei, scrie .

Ulterior, Mbappe și-a dovedit valoarea și a marcat un hat-trick, dar a și transformat de la punctul cu var la loviturile de departajare, însă nu a fost suficient pentru ca Franța să-și apere trofeul obținut la Cupa Mondială din 2018.

Coman a intrat la jumătatea reprizei secunde și a avut nevoie de doar 15 minute pentru a înscrie golul de trei puncte pentru bucureșteni. La finalul meciului, jocul de bandă al FCSB-ului a recunoscut că Gigi Becali i-a oferit o hârtie potrivit căreia poate semna cu orice echipă care achită trei milioane de euro în schimbul său.

Fostul căpitan al roș-albaștrilor a dezvăluit că urmează să-și caute o altă formație, unde să poată evolua mai mult, însă, dacă nimeni nu va fi dispus să plătească suma solicitată de patronul FCSB-ului, e gata să-și respecte contractul și să continue la vicecampioana României.

„Nu mă interesează, mă bucur că am reușit să marchez și atâta tot”

„Un meci greu, cu o echipă care a fost ordonată pe teren, a fost un alt meci față de cel de la ei. Nu (n.r.- dacă golul a fost un răspuns pentru Becali), îmi pare rău că am ratat cu CFR, dar asta e, mă bucur că m-am revanșat în această seară și am adus cele trei puncte. , mă bucur că am reușit să marchez și atâta tot.

Sunt sub contract cu FCSB, mă voi prezenta la vizita medicală și voi merge în cantonament. Nu am spus încă ultimul cuvânt. Da (n.r.- a primit confirmarea că poate pleca pentru 3 milioane de euro). Nimic, am discutat cu dânsul (n.r.- Gigi Becali), ce v-a spus, aia a fost discuția, nimic mai mult. Nu am discutat cu nimeni, dar o voi face. E normal.

A fost un an OK, o calificare în Conference League și cam atât. Nu atârnă greu banderola, Tănase a plecat, care a fost căpitan de la 24 de ani, a prins toate generațiile, era un jucător important, ne-a fost dificil, s-a simțit lipsa lui. Suntem un vestiar unit. Sperăm să rupem blestemul și să-i batem pe CFR”, a transmis Florinel Coman.