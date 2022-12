„Gafă” fatală a unui comentator turc. A fost concediat pentru că i-a pronunțat numele lui Hakan Șukur

Turcia a dat o lovitură! După ce în Coreea de Nord și în China imagini din timpul meciurilor au fost cenzurate, în Turcia un comentator a fost înlocuit la pauza jocului și demis la finalul lui pentru că i-a rostit în direct numele fostului mare internațional Hakan Șukur, informează

„Gafă” fatală a unui comentator turc

Marocul a reușit să deschidă scorul în minutul 4 al confruntării în fața Canadei, cu unul dintre cele mai rapide goluri de la această ediție a Cupei Mondiale.

”Am fost dat afară de la TRT, unde am muncit cu mândrie timp de mulți ani, după ce s-a întâmplat ieri. Sper că ne vom revedea”, a afirmat Alper Bakircigil.

Firesc și chiar cu o dovadă de bună documentare, comentatorul postului public din Turcia, TRT, a amintit că cel mai rapid gol din istoria Cupei Mondiale rămâne cel marcat de Hakan Șukur în 2002, în secunda zece a meciului împotriva Coreei de Sud, din finala mică a acelui turneu final.

La pauză, comentatorul Alper Bakircigil a fost înlocuit cu un coleg, iar la finalul jocului a aflat că a fost dat afară. Contul de Twitter de pe care a fost postat mesajul a fost șters!

De asemenea, la prezentarea rezumatului meciului în jurnalele de știri, momentul în care se aude pronunțat numele lui Hakan Șukur a fost eliminat.

Legendarul atacant turc, pedepsit Erdogan

Legendarul atacant turc Hakan Sukur, coleg cu Gheorghe Hagi la Galatasaray, a povestit într-un interviu cum toată viața i-a fost schimbată ca urmare a represiunii începute de președinte Recep Erdogan după tentativa eșuată de lovitură de stat din 2016.

Fostul atacant de fotbal a fost considerat trădător, i-a fost luată toată averea și s-a refugiat în SUA, unde își câștigă traiul având job-uri obișnuite. Hakan Șukur lucrează într-o cafenea, iar în timpul liber devine șofer de Uber.

”Erdogan mi-a luat totul. Mi-a luat dreptul la libertate, nu m-a lăsat să mă exprim, nu mi-a dat dreptul să muncesc. Am câteva apartamente în Turcia, dar nu pot să le închiriez.

Toți chiriașii care au încercat să stea acolo s-au trezit cu amenințări. Și eu am fost păzit pentru o perioadă după ce m-am mutat aici, am avut sprijinul autorităților. Am ajuns la fundul sacului, trebuie să muncesc în fiecare zi. Eu iubesc Turcia, dar sunt inamicul politicii eronate” , a dezvăluit Hakan Șukur.