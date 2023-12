Gică Hagi pune piciorul în prag și renunță la proiectul în care a investit cel mai mult. Ce se întâmplă cu campioana Farul

Gică Hagi a ajuns la capătul puterilor, conform spuselor sale de sâmbătă, 9 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă. Managerul campioanei a dezvăluit care sunt schimbările ce urmează să fie făcute în club, dar și în viața de antrenor.

Gică Hagi, despre viitorul campioanei Farul

„Trebuie să reflectăm la ce vom face în viitor. Farul, dacă are pretenția să fie un club mare, trebuie să schimbe multe de anul viitor. Când faci sport, nu există noroc sau ghinion. Trebuie să fii cel mai bun, trebuie să muncești mult, să fii competitiv. Nu pot construi cu noroc sau ghinion. Pe mine mă interesează că de la anul Farul trebuie să se gândească foarte serios la ce vrea să devină. Toată Dobrogea trebuie să se gândească că dacă vrea o echipă mare, trebuie să se schimbe multe. Începând cu mine”, a declarat Gică Hagi.

De asemenea, el a adăugată că nu mai vrea să fie acționar majoritar ca patron și antrenor, ci să rămână doar la stadiul de manager. „Nu mai vreau să fiu acționarul majoritar al acestui club! Sub nicio formă! Nu am vrut să fac asta, dar am făcut ce trebuia acum doi ani și jumătate”, a mai spus el.

Gică Hagi consideră că nu poate să facă mai mult decât a făcut până acum pentru campioana Farul. Potrivit lui, Farul trebuie să fie echipa tuturor, să aibă un buget cât mai mare și să aibă un antrenor plătit, „nu care e patron”.

„Trebuie găsită o formulă. Drumul ăsta nu e unul care poate face bine. Ăsta e adevărul. Eu voi reflecta la anul. Lucrurile nu mai pot merge așa. Lucrurile trebuie să meargă într-o direcție de dezvoltare”, a mai declarat Gică Hagi, potrivit .

La începutul lunii acesteia, , extremă stânga, la FC Dallas, în MLS.

Campioana a făcut anunțul la aproape două luni și jumătate, după ce a început negocierile cu Dallas pentru transferul tânărului sportiv. Enes Sali se va alătura noii echipe începând cu anul 2024, după obținerea vizei.