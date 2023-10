Instanța a decis: Dănuţ Lupu, condamnat definitiv la 7 luni şi 10 zile de închisoare

Dănuţ Lupu a fost condamnat definitiv la 7 luni şi 10 zile de închisoare. Fostul internaţional român Este aşteptat să se predea la Penitenciarul Rahova pentru a-şi ispăşi condamnarea, potrivit .

Dănuţ Lupu a primit pedeapsa în cazul în care a fost prins conducând fără permis. Acesta justificase infracţiunea pe care a comis-o prin faptul că nu a găsit un taxi, potrivit .

„Vreau doar să menționez că îmi pare rău, dar am fost nevoit să conduc pentru că mă simțeam foarte rău. Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate. Am sunat la taxi și la Uber, dar nu am găsit. Am fost nevoit să fac asta când am văzut că nu vine. Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat”, preciza Dănuţ Lupu.

Cu toate acestea, judecătorii nu au ţinut cont de explicaţiile fostului dinamovist şi l-au condamnat definitv la 7 luni şi 10 zile de închisoare cu executare.

Judecătorii nu au ţinut cont de explicaţiile fostului dinamovist şi l-au condamnat definitv la 7 luni şi 10 zile de închisoare cu executare. „CAB în dosarul penal nr 13016/1748/2022 respinge Apelul inculpatului Dănuț Lupu. 02.10.2023

Ora estimata: 09:00

Complet: S2 C6 A

Tip solutie: Respins apel

Solutia pe scurt: DP 1401/A/ În baza art.421 alin.1 pct.1 lit.b Cod procedură penală respinge ca nefondat apelul declarat de către apelantul inculpat Lupu Dănuţ împotriva sentinţei penale nr. 79/16.02.2023, pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul nr. 13016/1748/2022. În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă pe apelantul inculpat la plata sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 2 octombrie 2023.

Document: Hotarâre 1401/2023 02.10.2023”, este hotărârea în cazul în care Dănuț Lupu a fost condamnat. „Poate că dacă nu urcam la volan eram mort”

„Poate că dacă nu urcam la volan eram mort. Regret că m-am urcat, dar eu cred că viața și sănătatea unui om sunt mai importante ca orice. În zona în care eram nu puteam să sun la 112”, a mai precizat Dănuț Lupu.

Lupu nu mai are permis de 20 de ani. Acesta a încercat de mai multe ori să îl ia, dar a picat de mai multe ori la proba teoretică. În 2001, Dănuţ Lupu a fost prins la volan cu o alcoolemie mult peste limită, iar magistraţii au decis să îi anuleze documentul.