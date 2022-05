Irina Begu, după incidentul de la Roland Garros: „A fost un moment stânjenitor pentru mine. Faptul că s-a întâmplat să lovesc un copil mă doare foarte mult” (VIDEO)

Irina Begu a învins-o în trei seturi pe Ekaterina Alexandrova și s-a calificat în turul III de la Roland Garros, însă partida a fost marcată de .

Enervată de desfășurarea evenimentelor din teren, românca a izbit racheta de suprafața de joc, iar racheta a ricoșat într-un copil din tribune, meciul fiind întrerupt pentru câteva minute. Rusoaica a solicitat suspendarea duelului și eliminarea Irinei, însă arbitrul nu a fost de acord cu cererea.

Irina-Camelia Begu just bounced her racket into the crowd, supervisor has been called.

— Damian Kust (@damiankust)