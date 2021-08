Jucătorii de la CFR Cluj au sărit în apărarea lui Marius Șumudică: „Mergem cu toții la patron!”. „Antrenamentul” s-a desfășurat în garaj

Umiliți de conducerea celor de la CFR Cluj, jucătorii s-au solidarizat cu Marius Șumudică. Jucătorii campioanei nu au putut intra la antrenament, după ce Neluțu Varga l-ar fi demis pe antrenorul român, încă de joi seara, după eșecul cu Steaua Roșie Belgrad.

Giedrius Arlauskis, unul dintre liderii vestiarului, a luat atitudine. Portarul s-a declarat nemulțumit de atitudinea conducerii față de Marius Șumudică și Marian Copilu.

„Mergem cu toții la patron, nu ne poate da pe toți afară!”, a transmis lituanianul colegilor săi, potrivit presei sportive.

Marius Șumudică: „Nu am crezut în viața mea că pot trăi așa ceva în România”

Șumudică a ținut ședința cu jucătorii într-un garaj. Antrenorul s-a declarat consternat de ordinele venite din partea conducerii ardelenilor.

„Eu am un contract în vigoare și deocamdată sunt antrenor la CFR. Vom vedea ce se va întâmpla. Întrebați-i pe jucători ce simt.

Numai Arlauskis? (n.r. – i-a luat apărarea). Nu am crezut în viața mea că pot trăi așa ceva în România. Am venit să-mi fac meseria, am respectat programul, ca de obicei, am ajuns mai devreme cu o oră și jumătate. Jucătorilor și mie nu mi-a fost permis să fac antrenament. Am anunțat programul, l-am pus pe grup, vedem ce se întâmplă până mâine”, a declarat Marius Șumudică, după încheierea ședinței cu jucătorii.

500.000 de euro va trebui să plătească Neluțu Varga lui Marius Șumudică, pentru demitere.