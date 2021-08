Mirel Rădoi a anunțat lotul României pentru meciurile din septembrie, vitale pentru calificarea la Cupa Mondială. Selecționerul mizează pe 6 debutanți

Mirel Rădoi a convocat 26 de fotbaliști pentru cele trei partide pe care le va juca România în septembrie, în campania de calificare la Cupa Mondială din Qatar 2022. Selecționerul mizează pe șase debutanți în seria care probabil va cântări greu pentru soarta grupei J, unde lider este în mod absolut neașteptat Armenia.

Echipa națională are o misiune destul de complicată, având în vedere că în aceste preliminarii a jucat deja trei partide și are tot atâtea puncte, iar liderul-surpriză al grupei, Armenia, are nouă puncte. În plus, între „tricolori” și prima poziție mai sunt alte două selecționate, Macedonia de Nord și favorita grupei, Germania, ambele cu câte șase puncte.

Practic, singurele puncte ale României vin din victoria obținută împotriva Macedoniei de Nord, 3-2 la București, puncte pe care echipa noastră era să le scape printre degete, având în vedere că s-a văzut egalată pe finalul partidei, deși condusese la două goluri diferență.

Ulterior, România s-a deplasat în Germania pentru ceea ce se anunța a fi cel mai greu meci din grupă – cel puțin pe „hârtie” – și a pierdut la limită, 1-0. Seria de trei meciuri a fost completată de înfrângerea dramatică din Armenia, 3-2, când „tricolorii” au fost conduși cu 1-0, au avut 2-1, dar au cedat spre finalul partidei.

Clasamentul Grupei J după trei etape:

Armenia – 9 puncte; Macedonia de Nord – 6 puncte; Germania – 6 puncte; ROMÂNIA – 3 puncte; Islanda – 3 puncte; Liechtenstein – 0 puncte.

Partide vitale pentru calificarea la Cupa Mondială. Programul echipei naționale pentru luna septembrie:

2 septembrie: Islanda – ROMÂNIA, ora 21:45 – Laugardalsvollur (Reykjavik)

5 septembrie: ROMÂNIA – Liechtenstein, ora 21:45 – Arena Națională (București)

8 septembrie: Macedonia de Nord – ROMÂNIA, ora 21:45 – Tose Proeski Arena (Skopje)

Cum arată lotul convocat de Mirel Rădoi pentru meciurile României din septembrie:

PORTARI: Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0), Florin Niță (Sparta Praga/Cehia, 6/0), Andrei Vlad (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI: Mario Camora (CFR Cluj, 4/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo/Italia, 64/0), Virgil Ghiță (Farul Constanța, 0/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 10/1), Ionuț Nedelcearu (Crotone/Italia, 15/2), Andrei Rațiu (Huesca/Spania, 0/0), Adrian Rus (Fehervar/Ungaria, 6/0), Alin Toșca (Gaziantep F.K./Turcia, 25/0);

MIJLOCAȘI: Alexandru Cicâldău (Galatasaray/Turcia, 14/2), Andrei Cordea (FCSB, 0/0), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scoția, 18/1), Dennis Man (Parma/Italia, 9/1), Marius Marin (Pisa/Italia, 0/0), Răzvan Marin (Cagliari/Italia, 30/2), Dragoș Nedelcu (Fortuna Dusseldorf/Germania, 2/0), Darius Olaru (FCSB, 1/0), Dorin Rotariu (Ludogoreț/Bulgaria, 10/1), Deian Sorescu (Dinamo București, 2/0), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia, 42/10), Florin Tănase (FCSB, 9/1);

ATACANȚI: Denis Alibec (CFR Cluj, 19/2), Denis Drăguș (Standard Liege/Belgia, 2/0), Jovan Markovici (Universitatea Craiova, 0/0).