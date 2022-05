Novak Djokovic este primul jucător calificat în semifinale la turneul Masters de la Madrid

Novak Djokovic, liderul mondial din tenisul masculin este la turneul Masters de la Madrid.

Vineri, de polonezul Hubert Hurkacz, 6-3, 6-4, şi s-a calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.744.165 de euro.

Novak Djokovic, primul semifinalist la Madrid

Triplu campion la turneul Masters de la Madrid, Novak Djokovic , după ce a trecut de favoritul numărul 12, Hubert Hurkacz, cu scorul de 6-3, 6-4, la capătul unui meci care a durat o oră și 22 de minute de joc.

Novak Djokovic se va duela pentru calificarea în marea finală cu învingătorul meciului dintre Rafael Nadal și Carlos Alcaraz.

Acesta dintre Novak Djokovic și Hubert Hurkacz în circuitul masculin de tenis. Și pe celelalte trei le-a câștigat tot sârbul. O singură dată se mai întâlniseră pe zgură cei doi, la Roland Garros în 2019.

Clinical performance 👌🏻 Top seed 🇷🇸 dismantles Hurkacz (6-3, 6-4) to reach the semifinals. Clean, precise shotmaking. — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen)

Novak Djokovic: „E puțin îngrijorător”

După ce la începutul anului pentru că nu a fost vaccinat împotriva COVID-19, liderul mondial spune că nu poate fi vorba de acest virus acum, ci se confruntă cu o altă problemă, pe care nu a vrut să o detalieze.

„Nu e Covid, e altceva, dar n-aș vrea să intru în detalii. Nu cred că e necesar. Este doar ceva care îmi afectează corpul și metabolismul de câteva săptămâni.

E puțin îngrijorător că am acest sentiment pe teren … Nu este o chestiune de corp, este doar ceva care mă afectează.

Nu mi s-a mai întâmplat așa ceva, poate doar la începutul carierei. De aceea cred că are legătură cu boala. Se pare că timpul de recuperare este mai lung decât mă așteptam. . Apoi, după un time-out medical, am crezut că sunt pregătit pentru decisiv, dar am avut combustibil doar pentru două-trei schimburi”, a declarat Novak Djokovic, potrivit .