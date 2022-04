Novak Djokovic, umilit de Andrey Rublev în finala turneului ATP de la Belgrad. Sârbul a pierdut la 0 setul decisiv (VIDEO)

Novak Djokovic, liderul mondial din tenisul masculin, a suferit o înfrângere răsunătoare în finala turneului ATP de la Belgrad, pierzând la 0 setul decisiv al partidei cu rusul Andrey Rublev.

Liderul ATP cedase de o manieră destul de categorică și setul inaugural, scor 2-6 după 36 de minute, și s-a impus la limită în următorul, 7-6 după o oră și 19 minute. Cu un plan tactic excelent și cu un forehand de zile mari, Andrey Rublev nu i-a dat nicio șansă lui Nole în decisiv, câștigând la 0 în doar 34 de minute.

Sârbul, care câștigase edițiile din 2009 și 2011 și care jucase o semifinală și în 2022, s-a confruntat cu probleme fizice vizibile.

Andrey Rublev, actualmente locul 8 mondial în tenisul masculin, a participat în premieră la turneul de la Belgrad, iar în drumul spre finală a eliminat tenismeni ca Taro Daniel sau Fabio Fognini.

Rublev și ceilalți tenismeni din Federația Rusă, fie ei din circuitul masculin sau din cel feminin, au primit o adevărată lovitură săptămâna trecută, când organizatorii de la Wimbledon au anunțat că vor interzice participarea sportivilor ruși și belaruși la turneul de Grand Slam de pe iarba britanică. Decizia , dar și de Novak Djokovic.

„Ești un mare campion, un tip grozav. Belgradul și Serbia te iubesc, așa că te rog să te întorci să îți aperi titlul”, i-a transmis Nole lui Rublev la finalul partidei.

"Belgrade and Serbia love you. Please come back to defend your title."

🇷🇸

— Tennis TV (@TennisTV)