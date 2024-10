„Nu voiam să risc”. Grija pentru Prințesa Kate l-a făcut pe Prințul William să lipsească de la Jocurile Olimpice

Prințul William a dezvăluit că a lipsit de la Jocurile Olimpice din această vară de teamă să nu se întoarcă acasă cu COVID-19 și să o îmbolnăvească pe soția lui, Prințesa Kate, dar viitorul rege britanic susține că a stat „lipit” de televizor, relatează .

Prințul William a dezvăluit de ce a lipsit de la Jocurile Olimpice

Prințul de Wales, în vârstă de 42 de ani, le-a vorbit înotătorilor britanici din lotul olimpic și din cel paralimpic într-un eveniment în nord-estul Angliei, la Birtley, pentru a promova noile eforturi pe care le face Fundația Regală pentru a spori accesul la acest sport.

Cu această ocazie i-a întâlnit pe Adam Peaty și Tom Dean, înotători prezenți la Jocurile Olimpice de la Paris, dar și pe paralimpicii Maisie Summers-Newton și Louise Fiddes, care i-au arătat medaliile obținute.

Întrebat de Tom Dean dacă a reușit să ajungă la Paris, moștenitorul tronului britanic a răspuns: „Nu, mi-am dorit atât de mult să vin, dar trebuie să spun că după ce am citit interviul cuiva despre Covid (s-a uitat spre Adam Peaty, care a fost testat pozitiv în timpul Jocurilor, n.r.) am decis, deoarece soția mea făcea, evident, , că nu voiam să risc să aduc Covid acasă, Adam mi-a amintit într-un mod foarte amabil că încă se poartă! Dar am urmărit totul. Am stat lipiți în fiecare zi”.

Copiii lui William și Kate iubesc apa și ei

William a dezvăluit că și copiii lor au moștenit pasiunea pentru apă.

„Catherine și cu mine adorăm înotul amândoi. George iubește scufundările”, a spus Prințul William.

„Avea 10 ani, l-am băgat la fund, crezând că se va panica, dar i-a plăcut la nebunie. Doar i-a făcut cunoștință cu lumea apei”, a continuat Prințul de Wales.