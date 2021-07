O televiziune sud-coreeană a afișat imagini cu Dracula la defilarea delegației României la Jocurile Olimpice. Gafa nu s-a oprit aici

O televiziune sud-coreeană și-a cerut scuze după ce a folosit vineri imagini controversate pentru a descrie mai multe țări în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo. România nu a făcut excepție, astfel că, în momentul defilării sportivilor români pe ecrane au apărut imagini cu personajul epoim Dracula, din romanul horror, semnat de autorul irlandez Bram Stoker.

Vlad Ţepeş, denumit şi Vlad Drăculea, care a domnit în Ţara Românească în anii 1448, 1456-1462 şi 1476, este deseori considerat principala sursă de inspiraţie pentru răufăcătorul cărţii lui Stoker.

MBC a folosit o fotografie cu Dracula pentru România, pizza pentru Italia și somon pentru Norvegia.

MBC a afișat fotografii simbolice pentru fiecare țară în timp ce sportivii au ieșit în timpul defilării națiunilor. Cele mai multe dintre ele au variat de la imagini cnsiderate normale, la fotografii ciudate: sportivii Marii Britanii au fost însoțiți de o fotografie a reginei, iar El Salvador, unde criptomoneda are curs legal, a fost rezumată printr-un simbol bitcoin.

Alte imagini au atras critici virulente. Când sportivii ucraineni au ieșit, MBC a arătat o imagine a dezastrului de la Cernobâl, care este considerat cel mai grav accident nuclear din istorie și a devastat părți mari din zona înconjurătoare. Insulele Marshall au fost descrise ca „odată un loc de testare nucleare pentru Statele Unite”.

Între timp, sportivii din Haiti au fost însoțiți de fotografii ale unor bărbați care protestau în fața unei explozii și de cuvintele „situația politică este în ceață din cauza asasinării președintelui”. Jovenel Moïse, președintele Haiti, a fost ucis la reședința sa, la începutul acestei luni.

În loc să se concentreze asupra bogatei culturi și situri istorice din Siria, MBC a spus că este cunoscută pentru „resursele subterane; un război civil care se desfășoară de 10 ani ”.

