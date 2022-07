Primul sistem de arbitraj video pe Arena Națională. Nicușor Dan: Tehnologia VAR e o premieră pe cel mai mare stadion România și va fi testată chiar în această lună (FOTO)

„Sitemul de asistență video (VAR) are ca scop corectarea deciziilor importante luate de către arbitri în mod greșit. Acesta (arbitrul) are posibilitatea să revadă pe un ecran, la marginea terenului, anumite situații în care decizia nu a fost corectă. În urma testării sistemului în mai multe competiții importante, VAR a fost introdus pentru prima dată în Legile Jocului de către IFAB în 2018. În acel an, sistemul a fost folosit la Cupa Mondială găzduită de Rusia”, a explicat Federația Română de Fotbal.