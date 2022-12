Protestul anunțat de Ilie Dumitrescu, după ce Austria s-a opus intrării României în Schengen: „Gata, nu mă mai duc nici în escală”

Ilie Dumitrescu a reacționat la rândul său după ce Austria nu a fost de acord cu intrarea României în Spațiul Schengen. Fostul fotbalist a spus că nu o să mai meargă niciodată la Viena în semn de protest.

Protest inedtit al lui Ilie Dumitrescu

”Eu nu mă mai duc nici în escală în Austria. Nu o să mai merg niciodată în Austria, nici pe la Viena, nicăieri. E o reacție normală! Eu aveam câte o nebunie, făceam escală la Viena ca să mănânc și să beau ceva din aeroport.

Mergeam special și de acolo zburam unde trebuia. Am respectat, mă bucuram de toate zonele astea frumoase și am fost tratați așa. E punctul meu de vedere, nu mă supăr pe niciun popor. Noi am făcut niște progrese. Așa am simțit eu ca român”, a transmis Ilie Dumitrescu, la emisiunea Fotbal Club, potrivit .

Și Andreea Bănică a anunțat că nu va mai merge în vacanță, la ski, în această țară. În plus, artista a menționat și faptul că nu va mai alimenta mașina la benzinăriile unui cunoscut brand austriac, conform protv.ro.

„De astăzi nu mai alimentez la … (companie prezentă în România) și nici la ski nu voi mai merge în Austria. Singura țară care s-a opus aderării Schengen a României. Asta e ce pot să fac eu. Voi ce veți face?”, a spus Andreea Bănică în cadrul unei povești de pe Instagram.

Pentru a-și arăta nemulțumirea față de decizia luată ieri, mulți români au luat aceleași decizii pe care le-a enumerat și Andreea Bănică. Unii români au decis chiar să își retragă cardurile de la băncile austriece.

Olanda și Austria au votat împotriva aderării României și Bulgariei, deși Bucureștiul avea sprijinul Olandei. Olandezii nu au acceptat însă intrarea Bulgariei și cele două țări au fost analizate la pachet. Croația a obținut undă verde și va intra în Schengen.