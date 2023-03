Roberto Mancini a confirmat! Andrea Compango este convocat la naționala Italiei, în lotul lărgit / Ce a spus despre atacantul de la FCSB

Selecționerul Italiei, Roberto Mancini, a vorbit despre următoarele meciuri ale Squadrei Azzura, dar și despre convocarea la națională a atacantului de la FCSB, Andrea Compagno.

Italia va juca împotriva Angliei și Maltei, la finalul lunii, pe 23 și 26 martie în preliminariile EURO 2024. Recent, , lucru confirmat și de Roberto Mancini.

COMPAGNO CALLED UP TO ITALY 🇮🇹

26yo FCSB striker Andrea Compagno has been called up to the Italian national team!

Mihai Stoica, FCSB GM 🗣:

“I rarely get emotional, luckily I wrote what I wanted to say. We have a player on the European champions, Compagno in the Italian NT”

— Romanian Football (@RoFtbl)