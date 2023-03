ULTIMĂ ORĂ: Veste extraordinară pentru golgheterul SuperLigii, Andrea Compagno / Selecționerul Mancini l-a convocat la naționala Italiei, pe lista preliminară

Andrea Compagno (26 de ani) a fost convocat la echipa națională a Italiei pentru meciurile din preliminariile EURO 2024, de la finalul lunii martie. Mihai Stoica, managerul de la FCSB, a făcut anunțul în această seară.

„Mi se întâmplă rar să mă emoționez, noroc că am scris ce vreau să zic. Avem un jucător la naționala campioană europeană en-titre, Compagno la naționala Italiei. Andrea are o sârguință cum rar am văzut.

M-a sunat Argăseală și mi-a zis: «Te-au uitat pe mail? Compagno a fost convcat la națională». Am zis că mă ia la mișto. Prima dată m-am gândit la care națională, că el nu e român.

Nu am avut niciun jucător convocat la o națională de nivelul ăsta”, a spus Mihai Stoica, potrivit .

Andrea Compagno l-a egalat pe Marko Dugandzic în topul golgheterilor din Liga 1, atacantul reușind o „dublă” în FCSB – Petrolul.

Atacantul de la FCSB se află pe lista preliminară a lui Roberto Mancini pentru meciurile cu Anglia din 23 martie și Malta din 26 martie.

COMPAGNO CALLED UP TO ITALY 🇮🇹

26yo FCSB striker Andrea Compagno has been called up to the Italian national team!

Mihai Stoica, FCSB GM 🗣:

“I rarely get emotional, luckily I wrote what I wanted to say. We have a player on the European champions, Compagno in the Italian NT”

— Romanian Football (@RoFtbl)