Simona Halep a plecat în vacanță de Crăciun! Ce destinație și-a ales campioana

Simona Halep a decis să plece într-o vacanță de Sărbători. Campioana a făcut câteva postări din ziua de Crăciun. Se pare că destinația pe care a ales-o Halep este una specială, cu multă semnificație pentru sportiva.

Simona Halep petrece Crăciunul, în Anglia

Simona Halep a plecat într-o vacanţă de sărbători într-o ţară din Europa, mai precis în Anglia, în contextul în care a fost suspendată provizoriu după un test pozitiv pentru o substanţă interzisă la controlul antidoping de la US Open 2022.

Sportiva se află în Anglia, unde va fi judecat cazul în care a fost implicată după testarea pozitivă pentru Roxadustat.

Constănțeanca dovedește spirit de învingător, în ciuda loviturilor, alege să se relaxeze bucurându-se de sărbători. Mai nou, a postat o fotografie cu bradul de Crăciun pe care l-a împodobit frumos.

Halep și-a schimbat look-ul

În această perioadă, Simona Halep a decis și să-și schimbe look-ul: „Tenisul a fost întotdeauna prioritar în viața mea! Dar am decis că acum e momentul să mă operez, dar să fac și ceva pentru mine, ca persoană.

De aceea am recurs și la operația estetică, pe care o plănuiam de mai mult timp, deoarece nu îmi plăcea deloc nasul meu! Așa că am făcut-o! Am rezolvat partea funcțională, dar și partea estetică. Știu că mulți dintre voi mă vor înțelege!”, a declarat, recent, Simona Halep.