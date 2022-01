Simona Halep întâlnește o adversară de temut în optimile de la Australian Open. Uite cine este Alize Cornet și când a reușit să o învingă pe jucătoarea româncă

Simona Halep este în optimi la Australian Open. Sportiva noastră a trecut ușor de turul trei după ce a învins-o pe Danka Kovinic în două seturi: 6-2, 6-1. Românca s-a impus împotriva jucătoarei Danka Kovinic numărul 98 în clasamentul mondial, cea care a trimis-o acasă pe Emma Răducanu.

În optimile de la Australian Open 2022, Halep o va întâlni pe Alize Cornet (32 de ani, 61 WTA), cea care în turul precedent a eliminat-o pe Garbine Muguruza, favorita numărul 3, la câştigarea primului Grand Slam al anului.

Cine este Alize Cornet, adversara Simonei Halep

Cornet este jucătoarea în față căreia Simona Halep nu a avut nicio șansă în 2015. Atunci, Alize Cornet a învins-o în primul tur al turneului din Madrid 2015 pe Simona Halep, scor 7-6, 6-3.

Partida din 2022 va fi cea de-a cincea dintre Simona Halep și Alize Cornet și prima după înfrângerea din 2015.

„Mă simt foarte bine fizic, sunt încrezătoare mental, simt bucuria, jocul. Simt că sunt într-un loc bun şi îmi place. Mereu au fost meciuri grele cu Alize, aşa mă aştept şi acum, sper să fie un meci frumos. Fiecare meci e diferit, e o provocare nouă şi sper să îi fac faţă. Am aşteptări mari de la mine, am încredere, m-am antrenat bine. Alize mi-a plăcut mereu, este o luptătoare pe teren şi o persoană drăguţă în afara terenului. În acest an sunt tensionată înainte de meciuri, dar mă simt bine când intru pe teren. Este bine că am ajuns în a doua săptămână cu puţin timp stat pe teren, îmi aduc aminte că în 2018, după prima săptămână, eram moartă. Trebuie să muncesc pentru fiecare meci, pentru că fiecare e diferit”, a declarat Halep, sâmbătă, la Melbourne, citează news.ro.

Simona Halep și Alize Cornet au fost adversare de 4 ori:

Madrid 2015, zgură: 7-6 (6), 6-3 pentru Cornet

Dubai 2014, hard: 6-1, 1-1 (retragere Halep)

Sofia 2013, hard: 6-4, 6-4 pentru Halep

Monterrey 2011, hard: 7-5, 6-1 pentru Cornet

Când se va juca partida dintre Halep și Cornet, din optimile turului 3 de la Australian Open 2022?

luni, 24 ianuarie, ora exactă urmând să fie anunțată de către organizatori. Dacă o va învinge pe Cornet, Halep se va duela pentru un loc în semifinale cu învingătoarea meciului dintre Elise Mertens și Danielle Collins, potrivit Meciul dintre Halep și Cornet se va disputaora exactă urmând să fie anunțată de către organizatori. Dacă o va învinge pe Cornet, Halep se va duela pentru un loc în semifinale cu învingătoarea meciului dintre, potrivit eurosport.ro.

Evoluția lui Alize Cornet în turul 3 de la Australia Open 2022

La meciul de sâmbătă, Cornet a reușit o revenire fantastică împotriva favoritei cu numărul 29, Tamara Zidansek. Slovena conducea cu 6-4, 4-1 și victoria părea iminentă. Totuși, Cornet a început să câștige game după game. Până la urmă, franțuzoaica s-a impus cu scorul de 4-6, 6-4, 6-2, după 2 ore și 45 de minute de joc.