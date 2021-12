Simona Halep, lovitura anului în tenisul feminin. Fostul lider mondial reușise un punct de senzație la Cluj-Napoca (VIDEO)

Passing-ul în lung de linie reușit de Simona Halep la Transylvania Open a fost desemnat lovitura anului în tenisul feminin de fanii care și-au exprimat votul în ancheta WTA. Fostul lider mondial a încheiat probabil cel mai complicat an din carieră, unul marcat de accidentări.

WTA: Simona Halep, lovitura anului în tenisul feminin

Simona Halep a fost distinsă pentru o lovitură reușită în turul inaugural de la Transylvania Open 2021, într-un zdrobitor 6-1 / 6-2 cu mai tânăra sa compatrioată, Elena Gabriela Ruse.

Fostul lider mondial a defilat până în finala turneului de la Cluj-Napoca, însă s-a văzut învinsă la pas de o Anett Kontaveit dezlănțuită, care avea să ajungă ulterior până în finala WTA Finals de la Guadalajara.

„Eu am avut un an greu. Nu mă așteptam să joc atât de bine aici. Dar acasă e mereu bine. Turneul arată foarte, foarte bine. A fost o plăcere pentru mine să joc aici, organizarea a fost impecabilă. Sper să revin aici anul viitor. Echipei mele vreau să îi mulțumesc că mă suportă, nu e foarte ușor. Hai să trecem la treabă și să jucăm multe finale, să cucerim alte titluri. Vreau să îi mulțumesc și soțului meu. Îi mulțumesc că e în viața mea. Îi iubesc și pe cei din familie, sper ca în viitor să îi am în lojă lângă mine”, declara cea mai galonată tenismenă a României, după finala de la Cluj-Napoca, citată de GSP.

Simona Halep reușise lovitura anului WTA și în 2018, cu un punct izbutit în compania lui Aga Radwanska la Miami Open.