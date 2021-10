Simona Halep a spulberat-o pe Elena Ruse, la Transylvania Open. Mesaj pentru fanii români: „Nu am de gând să mă las de tenis!”

Elena Gabriela Ruse, una dintre cele mai în formă jucătoare de tenis din România în 2021, a fost învinsă categoric la meciul de debut al Simonei Halep la Transylvania Open, competiție găzduită la Cluj-Napoca.

Miercuri, 27 octombrie, fostul lider mondial s-a impus cu 6-1, 6-2.

„M-am simțit foarte bine, pentru că am venit la Cluj-Napoca, este o bucurie. De fiecare dată, aici, inclusiv la Fed Cup, am jucat cel mai bun tenis al meu. Chiar dacă nu am avut public, i-am simțit aproape de mine (n.r. – pe fani). Vreau să mulțumesc în primul rând organizatorilor. Mesajul ‘welcome home!’ (n.r. – din Cluj) este deosebit, mă simt ca acasă.

Nu este ușor să joci cu o jucătoare din aceeași țară, o jucătoare solidă, care anul acesta a intrat în top 100 (n.r. – Elena Ruse)”, a declarat Simona Halep la Transylvania Open.

Simona Halep s-a recuperat după accidentarea suferită în luna mai, la Roma

Simona Halep a vorbit și despre accidentarea din luna mai, care a ținut-o luni de zile pe tușă pe jucătoarea din Constanța. Fostul lider mondial a declarat că și-a revenit mai bine decât s-a așteptat.

„A fost cea mai gravă accidentare a mea. E bine că a fost la 30 de ani si nu mai devreme.

M-a descurajat (n.r. – accidentarea), nu știam dacă mai pot reveni la nivelul de astăzi. Am o lună-două, mă chinui. Dar alerg, nu mă gândesc la nimic atunci când joc. O să fie în continuare puțin greu să revin acolo unde doresc, pentru că am un nou obiectiv, dar e o bucurie să revin pe teren și să fiu aptă de joc”, a mai punctat sportiva.

Când s-a accidentat, în meciul cu Angelique Kerber, Simona Halep era pe locul 3 mondial. Din cauza inactivității, fostul lider mondial a picat în clasamentul WTA. Astfel, în prezent se află pe poziția numărul 18.

Mesajul Simonei Halep pentru fanii români

De asemenea, după meciul cu Ruse, Simona Halep a avut și un mesaj pentru fanii din fața televizoarelor.

„Le transmit toate cele bune, să aibă grijă de ei și abia aștept să revină în tribune (…) Nu am de gând să mă las, vreau să mai joc”, a mai transmis Halep.

În turul secund, Simona Halep va juca împotriva câștigătoarei duelului Jaqueline Cristian – Ajla Tomljanovic. Meciurile de la Transylvania Open se desfășoară fără public în tribune, din cauza restricțiilor anti-COVID-19.