Sorana Cîrstea, reacție după ce Elon Musk a cumpărat Twitter: „M-am întors pe Twitter full-time”

Twitter a anunțat luni că a fost de acord să fie preluată de miliardarul Elon Musk, care va cumpăra compania privată într-o afacere evaluată la aproximativ 44 de miliarde de dolari. În urma deciziei, Sorana Cîrstea i-a transmis un mesaj milionarului.

Acordul încheie un ciclu de zvonuri, în care CEO-ul Tesla și SpaceX a devenit unul dintre cei mai mari acționari ai Twitter, i s-a oferit și a refuzat un loc în consiliul său de administrație și a licitat să cumpere compania – totul în mai puțin de o lună.

Deși nu a mai fost atât de activă pe platforma de socializare de mulțumire lui Elon Musk, care ar fi făcut platforma din nou „minunată”.

„M-am întors pe Twitter full-time. Îi mulțumesc lui Elon Musk pentru că a făcut rețeaua socială din nou minunată” – Sorana Cîrstea, potrivit

Back on twitter full time…thank you for making it great again😉

— Sorana Cirstea (@sorana_cirstea)